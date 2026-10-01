Названо три види риби, які обов’язково треба їсти людям за 60 для здоров’я серця та кісток

Яка риба багата на вітамін D та кальцій / © www.freepik.com/free-photo

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Після 60 років у раціоні особливо важливо стежити за достатньою кількістю білка, омега-3 жирних кислот, вітаміну D, кальцію та вітаміну B12. Один із найпростіших способів отримати частину цих поживних речовин — регулярно їсти рибу. Британський ресурс BBC Good Food, який залучає дієтологів і нутриціологів, рекомендує включати до раціону жирну рибу, зокрема лосось, скумбрію та сардини. Для людей старшого віку особливо цікаві саме ці три види: вони поєднують повноцінний білок із корисними жирами, а сардини додатково можуть бути джерелом кальцію.

Раніше ми писали про недооцінену морську рибу, яка дуже корисна, смачна і коштує недорого.

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Лосось — джерело омега-3 та вітаміну D

Лосось цінується насамперед за високий вміст омега-3 жирних кислот EPA і DHA. Організм не виробляє їх у достатній кількості самостійно, тому отримувати ці речовини потрібно з їжі.

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Омега-3 пов’язані з підтриманням нормальної роботи серцево-судинної системи та можуть сприятливо впливати на рівень тригліцеридів у крові. Лосось також забезпечує організм білком і вітаміном D, який необхідний для нормального обміну кальцію та підтримання кісткової тканини.

Необов’язково купувати дорогу свіжу рибу: консервований лосось також може бути доступнішим способом включити продукт до раціону.

Скумбрія — доступна риба для здоров’я серця

Це жирна морська риба, багата на омега-3, білок і селен. За даними BBC Good Food, скумбрія належить до продуктів, які забезпечують організм значною кількістю корисних поліненасичених жирів.

Для людини після 60 років це особливо важливо в контексті раціону для серця. Найкраще запікати або тушкувати скумбрію, а копчену рибу вживати рідше через високий вміст солі.

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Сардини — особливо цінні для кісток

Сардини поєднують одразу кілька важливих поживних речовин: білок, омега-3, вітамін D і кальцій. Особливість консервованих сардин полягає в тому, що їх зазвичай їдять разом із розм’якшеними кісточками. Саме вони можуть бути значущим джерелом кальцію.

Тому сардини — один із практичних варіантів для раціону людей старшого віку, особливо якщо молочних продуктів у меню недостатньо.

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