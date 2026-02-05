Названо три знаки зодіаку, які у лютому 2026 року зійдуться зі своїми колишніми

Гороскоп кохання на 2026 рік / © Mixnews

У лютому завжди посилюється енергія кохання, а цього року вона буде особливо потужною. Астрологи помічають рідкісне поєднання планет, яке активує старі емоції, спогади та бажання завершити те, що колись залишалося незакінченим. Для трьох знаків зодіаку це означає одне — повернення колишніх партнерів і шанс знову об’єднатися.

Телець

Лютий принесе Тельцям несподіваний дзвінок або повідомлення від людини, яка досі займає важливе місце в їхніх спогадах. Енергія Венери, що посилює романтичні імпульси, спонукає до відвертих розмов і чесних зізнань.

Минулі образи відходять на другий план, а стабільність, якої прагнуть Тельці, здається знову можливою. Відновлений зв’язок може виявитися міцнішим, ніж був раніше, якщо обидві сторони готові працювати над помилками. Для багатьох представників знаку це стане моментом, коли вони зрозуміють: кохання не зникло, воно просто чекало правильного часу.

Лев

У Левів у лютому активується Марс — планета пристрасті та рішучих дій. Це означає, що в їхнє життя може несподівано повернутися людина, з якою вони мали яскраві, насичені емоціями стосунки.

Для Левів це буде період переоцінки. Вони зрозуміють, що незавершені розмови і невисловлені почуття досі мають вагу. Зустріч або випадковий збіг обставин можуть призвести до відновлення гармонії. Головне, не дозволяти гордості стати на заваді. Левам варто прислухатися до свого серця, адже цього разу стосунки можуть перейти на новий, більш зрілий рівень.

Скорпіон

Для Скорпіонів лютий буде місяцем емоційної трансформації. Плутон, їхній головний впливовий покровитель, відкриє шлях до глибоких переживань і переосмислення минулого. І саме тоді, коли Скорпіони будуть зосереджені на своїх справах, у їхнє життя повернеться людина, яку вони вважали остаточно втраченою.

Цей контакт може виявитися доленосним. Старі почуття спалахнуть із новою силою, і Скорпіони зрозуміють, що колишній партнер був важливішим, ніж вони визнавали. Якщо дати шанс щирості й довірі, можливе відновлення глибоких, стабільних стосунків.