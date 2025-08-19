Названо унікальні українські прізвища, які вже майже зникли: перевірте за списком своє

Які українські прізвища найунікальніші / © Freepik

Як перевірити, наскільки рідкісне прізвища

Дізнатися, наскільки рідкісне ваше прізвище, можна за допомогою онлайн-сервісів. Один із найзручніших — це проєкт «Рідні», який показує кількість носіїв та регіони їхнього проживання (дані за період 2011–2013 років). Про це повідомляє ресурс «Радіо Трек».

Експерти наголошують, що варто остерігатися сайтів, які вимагають гроші за перевірку — це може бути шахрайством.

Які найрідкісніші прізвища в Україні