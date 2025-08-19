- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 899
- Час на прочитання
- 1 хв
Названо унікальні українські прізвища, які вже майже зникли: перевірте за списком своє
В Україні існує безліч рідкісних та незвичайних прізвищ, носіїв яких залишилося дуже мало. Більшість таких прізвищ мають цікаве походження — від козацьких прізвиськ, старовинних професій, географічних назв і навіть жартівливих слів.
Як перевірити, наскільки рідкісне прізвища
Дізнатися, наскільки рідкісне ваше прізвище, можна за допомогою онлайн-сервісів. Один із найзручніших — це проєкт «Рідні», який показує кількість носіїв та регіони їхнього проживання (дані за період 2011–2013 років). Про це повідомляє ресурс «Радіо Трек».
Експерти наголошують, що варто остерігатися сайтів, які вимагають гроші за перевірку — це може бути шахрайством.
Які найрідкісніші прізвища в Україні
Афендик, Базіка, Сонечко — лише по 4 носії.
Бандера — 22 особи, які проживають здебільшого у місті Стрий.
Безгрішна/Безгрішний — 10 носіїв.
Добрийдень, Деньдобрий, Добрийвечір — від 4 до 46 людей.
Загубигорілка — 19 осіб, Загубинога — 23.
Київ — 40, найбільш поширене у Дрогобичі, а не в столиці.
Також похідні від назв українських міст: Дніпро — 6, Львів — 8, Херсон — 4, Одеса — лише 2 носії.
Жартівливі прізвища: Непийпиво — 79, Печиборщ — 77, Товчигречка — 87.
Незвичайні: Убийсобака — 28, Поцілуй — 17.
Символічне: Україна — 26 осіб.