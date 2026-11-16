Названо вік, у якому людина вважається найрозумнішою: це не 20, не 30 і не 40 років

У якому віці людина найрозумніша / © www.freepik.com/free-photo

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Уявлення про те, що найкраще людина мислить у молодості, не зовсім відповідає науковим даним. У різному віці мозок демонструє найкращі результати в різних завданнях: у молодіших людей зазвичай швидша реакція, а з роками накопичуються знання, досвід, розвивається здатність оцінювати складні ситуації та розуміти емоції інших.

Дослідження, опубліковане 2025 року в журналі Intelligence, вказує на цікавий результат: сукупний показник когнітивних і особистісних якостей, пов’язаних із життєвою ефективністю, найвищий приблизно у 55–60 років. Автори аналізували дев’ять характеристик, серед яких когнітивні здібності, емоційний інтелект, гнучкість мислення, емпатія та риси особистості.

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Чому найвищий інтелект не обмежується молодістю

У психології розрізняють два важливі компоненти інтелекту. Перший — рухливий інтелект: здатність швидко обробляти нову інформацію, знаходити закономірності, розв’язувати незнайомі завдання. Другий — кристалізований інтелект, тобто накопичені знання, словниковий запас і вміння застосовувати попередній досвід.

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Рухливий інтелект часто демонструє найкращі показники в молодому віці. Натомість кристалізований може розвиватися протягом десятиліть, адже людина постійно навчається, читає, працює та здобуває новий досвід.

Це підтверджує дослідження психологів Джошуа Гартсгорна та Лори Джермін, опубліковане в журналі Psychological Science. Науковці проаналізували дані 48 537 учасників і з’ясували, що різні розумові здібності досягають піку в різному віці. Швидкість оброблення інформації найвища приблизно наприкінці підліткового періоду, робоча пам’ять — орієнтовно близько 30 років, а словниковий запас може демонструвати найкращі результати у 60–70 років.

Які переваги розум отримує з віком

Зрілість дає людині те, чого неможливо швидко набути лише завдяки гарній пам’яті чи швидкій реакції. Це здатність зіставляти факти, помічати повторювані закономірності, передбачати наслідки рішень і не робити висновків на основі першого враження.

У середньому віці та пізніше людина також має більше життєвого й професійного досвіду. Це допомагає швидше розпізнавати знайомі ситуації, знаходити практичні рішення та краще розуміти поведінку інших.

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Водночас вік сам по собі не гарантує високого інтелекту. На когнітивні здібності впливають освіта, стан здоров’я, сон, фізична активність, соціальні контакти та постійне інтелектуальне навантаження.

Отже, якщо говорити про поєднання різних розумових і особистісних якостей, дослідники називають орієнтиром 55–60 років. Але універсального віку, коли кожна людина стає найрозумнішою, не існує: одні здібності найкраще працюють у молодості, інші — розкриваються значно пізніше.

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