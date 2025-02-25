Названо зачіски, які псують волосся і є вкрай небезпечними для шкіри голови

Перукарі не рекомендують часто робити деякі зачіски, бо вони провокують ламкість і випадіння локонів, а також свербіж шкіри голови та появу лупи.
Напевно, немає такої жінки, яка б не любила експериментувати зі своїм волоссям, робити різноманітні зачіски та укладання. Однак не всі маніпуляції з локонами безпечні для їхнього здоров’я, і ось чому.
Які зачіски можуть зіпсувати волосся, призвести до його ламкості та випадіння
- Кінський хвіст. Ця зачіска дуже популярна, бо її легко зробити і вона надає загальному образу ефектного вигляду. Однак варто пам’ятати, що волосся в такій зачісці зазнає негативного впливу, бо сильно заломлюється під час тугого стягнення резинкою.
- Коси не втрачають своєї популярності вже багато століть. Варіацій цієї зачіски стільки, що голова йде обертом. Та волоссю зовсім некомфортно в такій зачісці, бо коси плетуться достатньо туго, та ще й фіксуються різноманітними агресивними лаками, які негативно впливають не лише на локони, а й на шкіру голови, після чого можуть з’являтися свербіж і лупа. До того ж зачіска може пошкодити фолікули волосся, і воно почне випадати.
- Начісування – це вкрай шкідлива зачіска для волосся, яка передбачає механічний вплив на прикореневу зону локонів. Через це вони можуть поламатися і посіктися, тоді волосся доведеться зрізати, бо врятувати пошкоджені локони неможливо.
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