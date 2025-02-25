Названо зачіски, які псують волосся і є вкрай небезпечними для шкіри голови

Перукарі не рекомендують часто робити деякі зачіски, бо вони провокують ламкість і випадіння локонів, а також свербіж шкіри голови та появу лупи.

Напевно, немає такої жінки, яка б не любила експериментувати зі своїм волоссям, робити різноманітні зачіски та укладання. Однак не всі маніпуляції з локонами безпечні для їхнього здоров’я, і ось чому.

Які зачіски можуть зіпсувати волосся, призвести до його ламкості та випадіння

Кінський хвіст. Ця зачіска дуже популярна, бо її легко зробити і вона надає загальному образу ефектного вигляду. Однак варто пам’ятати, що волосся в такій зачісці зазнає негативного впливу, бо сильно заломлюється під час тугого стягнення резинкою.

Ця зачіска дуже популярна, бо її легко зробити і вона надає загальному образу ефектного вигляду. Однак варто пам’ятати, що волосся в такій зачісці зазнає негативного впливу, бо сильно заломлюється під час тугого стягнення резинкою. Коси не втрачають своєї популярності вже багато століть. Варіацій цієї зачіски стільки, що голова йде обертом. Та волоссю зовсім некомфортно в такій зачісці, бо коси плетуться достатньо туго, та ще й фіксуються різноманітними агресивними лаками, які негативно впливають не лише на локони, а й на шкіру голови, після чого можуть з’являтися свербіж і лупа. До того ж зачіска може пошкодити фолікули волосся, і воно почне випадати.

не втрачають своєї популярності вже багато століть. Варіацій цієї зачіски стільки, що голова йде обертом. Та волоссю зовсім некомфортно в такій зачісці, бо коси плетуться достатньо туго, та ще й фіксуються різноманітними агресивними лаками, які негативно впливають не лише на локони, а й на шкіру голови, після чого можуть з’являтися свербіж і лупа. До того ж зачіска може пошкодити фолікули волосся, і воно почне випадати. Начісування – це вкрай шкідлива зачіска для волосся, яка передбачає механічний вплив на прикореневу зону локонів. Через це вони можуть поламатися і посіктися, тоді волосся доведеться зрізати, бо врятувати пошкоджені локони неможливо.

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