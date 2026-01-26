ТСН у соціальних мережах

Названо зачіски, які 2026 року назавжди вийшли з моди: що вибрати натомість

Стилісти пояснили, які образи більше не актуальні та які сучасні стрижки допоможуть мати стильний і приголомшливий образ.

Віра Хмельницька
Які зачіски вийшли з моди

Які зачіски вийшли з моди / © Freepik

Мода на зачіски змінюється так само стрімко, няк на одяг чи макіяж. Те, що ще рік тому вважалося стильним і ефектним, 2026 року вже застаріле і навіть додає віку. Стилісти наголошують: головний тренд сьогодні — природність, легкість і жива текстура волосся. Саме тому деякі популярні раніше зачіски остаточно втратили актуальність і поступилися місцем більш сучасним варіантам.

Які зачіски 2026 року вважаються застарілими

Передусім у минуле пішли надто складні укладання з великою кількістю лаку та ідеально зафіксованими локонами. Таке волосся має штучний і важкий вигляд, ніби застиглий у часі.

Також більше не в моді каре з чіткою геометрією без руху та об’єму. Воно робить образ суворим і візуально обтяжує риси обличчя.

Високі начісування, особливо в поєднанні з гладко зачесаними скронями, 2026 року вважаються явною ознакою застарілого стилю.

Однорівневі довгі стрижки без форми та текстури також поступово зникають. Таке волосся часто має неохайний вигляд і позбавлене динаміки.

Ще один антитренд — надмірно яскраве, неприродне фарбування без плавних переходів.

Що обрати натомість: головні тренди

2026 року в центрі уваги — природність і легка недбалість. Волосся повинне мати такий вигляд, ніби воно красиве саме по собі, без годин укладання.

Актуальними стали багатошарові стрижки, які створюють рух і об’єм. Вони роблять образ живим і сучасним.

М’яке каре з текстурою та подовженими пасмами біля обличчя має свіжий та природніший вигляд, ніж класичні рівні лінії.

Каскадні стрижки повернулися в моду, але у новій інтерпретації — без різких перепадів довжини, максимально природні.

У моді легкі хвилі та ефект «пляжного волосся», які не потребують ідеальної симетрії.

Фарбування теж змінилося: замість різких контрастів — м’які переходи, техніки балаяжу, шатушу та бейбілайтс, які створюють глибину кольору.

