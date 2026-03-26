Названо жіночі й чоловічі імена, які є оберегами: вони захищають своїх власників від біди

Які існують імена-обереги / © Freepik

Імена здавна вважалися не просто способом звертання до людини, а носіями особливої енергії. У багатьох культурах вірили, що правильно вибране ім’я може стати справжнім оберегом: захистити від негараздів, притягнути удачу та сформувати сильний характер. На сьогодні психологи та дослідники символізму імен звертають особливу увагу на те, як вони впливають на самосприйняття та життєвий шлях людини.

Жіночі імена-обереги

Серед жіночих імен особливо виділяються ті, що мають значення світла, захисту та внутрішньої сили. Саме такі сенси традиційно пов’язували з енергією оберегу.

Олена — ім’я походить від слова «світло» і символізує ясність, гармонію та внутрішній захист. Вважалося, що його носійки мають здатність уникати небезпечних ситуацій і притягувати позитивні події.

Наталія асоціюється з народженням і оновленням. Це ім’я пов’язують із життєвою силою, яка допомагає долати труднощі та швидко відновлюватися після складних періодів.

Ірина має значення миру. Люди з таким ім’ям часто виступають «стабілізаторами» у житті — як своєму, так і близьких. Саме здатність знижувати напругу вважається потужним захистом.

Оксана традиційно пов’язується з добротою і внутрішньою щирістю. Вважається, що такі якості створюють навколо людини позитивне енергетичне поле, яке відштовхує негатив.

Чоловічі імена-обереги

Такі чоловічі імена часто пов’язані з силою, витривалістю та здатністю долати перешкоди.

