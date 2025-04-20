Названо знак, який набирає вагу швидше, ніж інші представники зодіакального кола

Який знак зодіаку швидко набирає зайву вагу / © www.freepik.com/free-photo

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На думку експертів з астрології, саме Телець схильний швидше, ніж інші знаки, набирати зайву вагу, і ось чому.

Телець — представник земної стихії, яким управляє Венера. Це планета задоволення, добробуту й комфорту. Тому Тельці обожнюють смачно поїсти, цінують комфорт і розкіш, досить часто знаходять радість у гастрономічних задоволеннях. До того ж, Тельця майже неможливо заманити до спортзалу, особливо якщо вибір стоїть між тренуванням і смачною вечерею, яка чекає на нього вдома.

Є ще одна причина, через яку Тельці можуть швидко поправлятися. Це їхня любов до стабільності. Їм дуже складно змінювати звичний спосіб життя, навіть якщо він призводить до набору зайвих кілограмів. Будь-які дієти чи обмеження в їжі, відмова від улюблених страв даються їм особливо важко.

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Тому астрологи рекомендують Тельцям уважно ставитися до свого раціону та за потреби коригувати свій спосіб життя. Особливо це варто робити у періоди стресів чи зміни сезонів — саме тоді ризик набору зайвої ваги дуже високий.

Варто пам’ятати, що зірки вказують лише шлях, однак вибір робить сама людина. Тельці можуть залишатися у відмінній формі, якщо знайдуть баланс між гастрономічними задоволеннями та здоровим способом життя.