Названо знаки зодіаку, які дуже невпевнені та постійно сумніваються в собі

Які знаки зодіаку невпевнені / © www.freepik.com/free-photo

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У той час, як деякі представники зодіакального кола випромінюють неймовірну упевненість, немов вони найголовніші люди на планеті, інші не можуть позбутися внутрішньої невпевненості. Розповідаємо, хто зі знаків зодіаку постійно сумнівається в собі.

Рак

Раки відомі своєю чутливістю, та водночас вони дуже невпевнені в собі. Ці люди неймовірно турботливі й люблячі, однак постійно сумніваються, чи достатньо хороші для своїх друзів, рідних і коханих. Якщо Рак надсилає комусь повідомлення, на нього треба одразу відповідати, інакше він думатиме, що на нього образилися. Коли хтось робить цьому знакові комплімент, то він неодмінно подумає, що не заслуговує на це. Внутрішній критик Раків ніколи не спить, тому їм доволі складно повірити в те, що вони можуть бути гарними, талановитими й дуже важливими для інших.

Діва

Діви аналітичні та прискіпливі, однак за їхньою зовнішньою стриманістю ховається неймовірна невпевненість у собі. Вони завжди думають, що повинні домогтися більшого, це досить часто змушує їх сумніватися в кожному своєму рішенні. Діва напише повідомлення, прочитає його п’ять разів, видалить, а потім напише нове, щоб переконатися, що воно правильне. Якщо Діві сказати, що вона зробила щось неймовірне, то вона відповість: «Могло бути й краще». Перфекціонізм цього знаку змушує його постійно сумніватися, навіть якщо він дійсно кращий у чомусь.

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Риби

Риби — це чутливі та ніжні особистості, які іноді можуть бути далекими від реальності, бо почуваються досить невпевнено в ній. Вони постійно аналізують, що сказали, як поводилися, чи не образили когось. Якщо у цього знаку є партнер, він ставитиме собі запитання: «А чи люблять мене по-справжньому?» Якщо Риби шукатимуть роботу, то у них буде переконання, що всі кандидати набагато кращі. Невпевненість Риб часто виникає через страх, що вони недостатньо гарні для інших, хоча саме вони є найкращими друзями, партнерами й колегами.