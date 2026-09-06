Названо знаки зодіаку, які позбудуться своїх проблем цієї осені: таких аж п’ять

Гороскоп удачі на вересень 2026 / © Mixnews

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Осінь 2026 року для багатьох представників зодіакального кола може стати періодом, коли нарешті вдасться розібратися з питаннями, які довго не давали спокою. Астрологічні прогнози на вересень–листопад вказують на тенденції до переосмислення старих рішень, завершення затяжних справ і важливих змін у стосунках та професійній сфері. Астрологія не може гарантувати конкретних подій, проте прихильники цього вчення вважають, що певні періоди можуть бути сприятливішими для змін.

Овен

Для Овнів осінь може розпочатися із наведення порядку там, де давно накопичувалися невирішені питання. Йдеться не тільки про роботу чи побут, а й про розмови, які представники знаку тривалий час відкладали.

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Вересень може підштовхнути Овнів нарешті поставити крапку в ситуації, яка забирала багато сил. Астрологічні прогнози також пов’язують цей період із необхідністю визначитися у стосунках і чіткіше позначити власні межі.

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Телець

Тельцям осінь може допомогти поступово вибратися із фінансової та побутової невизначеності. Замість поспішних рішень представникам цього знаку радять діяти послідовно: переглянути витрати, закрити старі зобов’язання та відмовитися від того, що більше не приносить користі.

Особливо важливою стане чесність із собою. Якщо проблема тривалий час замовчувалася, восени може з’явитися можливість нарешті її вирішити. У вересневих прогнозах для Тельців також акцентують увагу на фінансах, стосунках і необхідності навести лад у справах.

Близнята

Для Близнят головним словом осені може стати зміна. Те, що ще недавно здавалося стабільним, здатне втратити актуальність — і саме це відкриє шлях до нового.

Астрологічні прогнози пов’язують осінь із професійними можливостями, новими пропозиціями та переглядом подальших планів. Якщо Близнята давно думали про зміну роботи або нового напряму діяльності, восени можуть з’явитися цікаві варіанти.

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Діва

Для Дів осінь може стати своєрідною точкою перезавантаження. Вересень особливо сприятливий для наведення порядку в особистих і професійних справах, формування нових звичок та відмови від того, що давно виснажує.

Новий місяць у Діві 10 вересня 2026 року астрологи розглядають як символічний момент для нових намірів. Після цього увага поступово зміщуватиметься на фінанси, цінності та те, що насправді має значення.

Скорпіон

Скорпіони восени можуть нарешті розібратися із ситуацією, яка вимагала емоційної витримки. Особливо це стосується особистих стосунків, давніх образ і непроговорених проблем.

Вересень обіцяє бути для цього знаку досить насиченим: Венера переходить у Скорпіон, посилюючи увагу до близькості та взаємин, а наприкінці місяця Меркурій також активізує тему відвертих розмов. Це може допомогти сказати те, що раніше залишалося невисловленим.

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