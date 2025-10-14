ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
2 хв

Названо знаки зодіаку, які завжди ставлять партнера на перше місце: уважні, люблячі й турботливі

Ці представники зодіакального кола у стосунках люблять щиро, піклуються безкорисливо та ніколи не зрадять.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які знаки зодіаку ставлять партнера на перше місце

Які знаки зодіаку ставлять партнера на перше місце / © Mixnews

У коханні всі ми шукаємо людину, якій можна довіряти та на яку можна покластися. Але є ті, хто від природи здатен любити глибше, ніж інші, вони завжди ставлять партнера на перше місце, дбають про його емоції, комфорт і щастя. Астрологи назвали кілька знаків зодіаку, які мають цю дивовижну здатність.

Рак

Рак — це знак, для якого сім’я й стосунки стоять вище за будь-які життєві цілі. Якщо Рак закохується, то повністю віддає себе коханій людині. Він завжди помітить, коли партнер засмучений, і зробить усе, щоб повернути його посмішку. Для Раків щастя другої половинки — це їхнє власне щастя.

Телець

Тельці не з тих, хто легко піддається емоціям, але якщо вони закохалися, то це назавжди. Їхня турбота проявляється у дрібницях: підтримати, вислухати, створити затишок і безпеку. Телець завжди намагається зробити життя партнера спокійним і передбачуваним, саме так він проявляє свою глибоку любов.

Діва

Діви не завжди демонструють почуття відкрито, але їхня турбота проявляється у конкретних діях. Вони пам’ятають, яку партнер любить каву, що його засмучує, і коли краще промовчати. Діва — це людина, яка не просто поруч, а справді живе для вас. Її любов практична, надійна й дуже щира.

Риби

Риби здатні на справжню самопожертву заради коханої людини. Вони вловлюють настрій партнера без слів, підтримують навіть тоді, коли самі переживають труднощі. Їхня любов — це океан ніжності, співчуття та глибокої душевності. Риби — ті, хто любить без умов і завжди вірить у взаємність.

Дата публікації
Кількість переглядів
409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie