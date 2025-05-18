Названо знаки зодіаку, яким доля завжди дарує другий шанс: таких щасливців лише два

Яким знакам зодіаку доля дарує другий шанс / © Freepik

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Експерти з астрології говорять, що є два представники зодіакального кола, яким особливо щастить, адже доля завжди дає їм можливість виправити свої помилки. Вищі сили немов бережуть їх, підкидаючи «другу спробу» там, де для інших це неможливо.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Народжені під цим знаком вважаються улюбленцями долі, коли йдеться про відновлення балансу. Навіть якщо вони в чомусь помилилися чи прийняли невдале рішення, життя часто надає їм купу нових можливостей. Це може бути несподівана пропозиція стосовно роботи, примирення з колишнім партнером, щасливий випадок або просто внутрішнє прозріння, яке допомагає почати все заново. Терези постійно прагнуть внутрішньої гармонії та справедливості, тому всесвіт повертає їм те, що вони втрачають, щоб відновити баланс. А доля дає цьому знакові другий шанс, бо він уміє вчитися на своїх помилках.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Емпатичні й інтуїтивні риби ніби зчитують енергії життя і завжди пливуть за течією, і це працює на них. Вони немовби мають магічний дар — «випливати» зі складних ситуацій. І це може стосуватися будь-чого — стосунків, роботи чи особистого зростання. Навіть після грандіозних програшів Риби знаходять у собі сили пробачити себе за помилки, відпустити ситуацію і почати життя з чистого аркуша. А доля, у відповідь на їхню доброту та щирість, дає їм шанс знову повірити в диво. І часто таке диво трапляється. Риби отримують другий шанс від життя тому, що вміють вірити і приймати свої помилки.

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Якщо ви Терези чи Риби, вірте в себе і життя, воно вас ніколи не підведе. Навіть коли щось не виходить, не поспішайте ставити крапку. Доля готова подарувати вам можливість почати все спочатку, головне, не проґавити свій другий шанс.