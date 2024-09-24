Названо звички батьків, які змусять вже дорослих дітей викреслити їх зі свого життя

Критикуєте їхній вибір

Дорослі діти мають право на власне життя, навіть якщо з їхніми рішеннями ви не завжди згодні. Через постійні несхвалення, критику, порівняння з іншими людьми довіра підривається. Діти починають менше ділитися подробицями зі свого життя, уникають розмов, щоб не вислуховувати судження.

Не вистачає кордонів

Дорослим дітям дуже важливо надати кордони, щоб вони могли побудувати своє власне життя. Не слід приходити до них без попередження, розкривати подробиці про своє життя, які вони не повинні знати, безперервно телефонувати тощо. Навіть якщо ваші наміри лише добрі, така відсутність кордонів призведе до тривог, образ і може зробити тільки гірше.

Відмова визнавати почуття

Психологи відносять до цього пункту такі фрази як "ти надто чутливий", "подолай це в собі" тощо. Навчіться слухати і визнавати почуття, навіть якщо ви в цей момент їх не розумієте. Так ви зможете створити з дітьми міцніший зв'язок.

Очікування, що діти вирішать всі ваші проблеми

Звичайно, природньо, що діти часто допомагають своїм батькам, але не слід покладатися на їхню постійну емоційну підтримку чи очікувати, що вони будуть вирішувати всі ваші проблеми. Постійні негативні розповіді про ваше життя змусять їх відчувати себе терапевтами, а не дітьми.

Ніколи не просите вибачення, навіть якщо неправі

Запам'ятайте, що батьки теж можуть помилятися, адже всі ми люди. Якщо ви відмовляєтесь визнати свою провину, це означає, що ви ставите своє его вище за стосунки з дітьми. Тоді підривається довіра, а ще дитина може подумати, що вона теж не повинна брати на себе відповідальність.

Викликаєте у дітей відчуття провини

Почуття провини — це сильна маніпуляція. Не слід говорити фрази на кшталт "після всього, що я зробив для вас", адже така роль жертви врешті-решт призводить до образи. Дуже важливо, щоб навіть дорослі діти відчували, що можуть робити свій вибір вільно, без відчуття провини.

Даєте непрохані поради

Іноді дітям потрібно просто виговоритися, а не почути від вас чергову покрокову інструкцію, що робити. Якщо ви будете постійно пропонувати "непрохані" поради, намагаючись вирішити проблеми дітей, то вони будуть відчувати, що ви їм не вірите. А ще з'являтиметься відчуття, наче вони не вміють керувати власним життям.

Ображаєте емоційно чи фізично

Ніколи зловживання не буває прийнятним. Дорослі діти мають право дистанціюватися від батьків, які продовжують завдавати їм будь-якої шкоди (фізичної чи емоційної). Жорстоке поводження може мати різні форми і ніхто не може залишатися в такій атмосфері дуже довго.

Серед дітей існують улюбленці

Ставлення до однієї дитини прихильніше, ніж до інших створює невдоволення та суперництво, які часто можуть тривати протягом всього життя. Часто дорослі діти вловлюють навіть незначні відмінності в ставленні батьків, що може серйозно зіпсувати стосунки в родині.

Погано говорите про партнера чи чоловіка/дружину

Якщо їхній партнер насправді не маніпулює ними і не ображає, тоді будь-яка критика штовхатиме вашу дитину на захисну позицію і шкодитиме вашим стосункам з нею. Навіть якщо вам не подобається партнер, слід поважати вибір своєї дитини.

Все робите про себе

Постійно перебивати дітей, повертати розмову в свою сторону, перебивати, щоб розповісти про себе чи дивитися на їхні досягнення через призму того, як вони відображаються на вас, — це шлях до відсторонення. Проявляйте щирий інтерес до їхнього життя.

Даєте обіцянки і не виконуєте їх

Порушення обіцянок, нехтування планами, навіть дрібні провини завжди руйнують довіру з часом. Якщо ви продовжуватимете показувати дітям, що на вас не можна покластися, то вони просто припинять вам довіряти і не будуть звертатися за порадою.

Не поважаєте їхній час чи зобов'язання

Дорослі діти можуть бути зайняті своєю кар'єрою, особистим життям, родиною, а тому не повинні все кидати заради вас. Завжди ставтеся до їхніх планів з повагою, адже їхній час так само важливий як і ваш.

Порівняння з іншими людьми

Не слід порівнювати дорослих дітей з братами, сестрами, сусідами, друзями чи знайомими. Це створює відчуття неадекватності та підриває їхнє "я". Зосередьтесь на сильних сторонах і цінуйте їх.

Постійне згадування їхніх помилок

Всі, без винятку, можуть помилятися. Якщо ви будете постійно нагадувати про їхні невдачі, це показуватиме, що ви не бажаєте, щоб вони змінювалися та росли. Особливо, коли дитина вибачилася і почала працювати, щоб загладити свою провину.

Відмова приймати дитину такою, якою вона є

Незалежно від того, чи йдеться про спосіб життя, сексуальну орієнтацію, кар'єрний шлях тощо, спроба змусити дорослу дитину відповідати вашим очікуванням буде створювати болісний розрив. Безумовна любов батьків — це приймати і підтримувати дітей такими, якими вони є.

Тримати в собі злість чи образу

Невирішений конфлікт чи озлобленість отруюють стосунки. Не слід зосереджуватися на минулих образах, адже це заважає зціленню і може призвести до того, що вже доросла дитина повністю дистанціюється.

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