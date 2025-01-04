Названо звичку, яка допомагає зберегти гарний настрій упродовж цілого дня

Психологи говорять, що сучасні люди страждають на дофамінове виснаження через обробку великих потоків інформації.

За словами спеціалістів, щодня кожен з нас споживає величезні об’єми інформації, через що мозок не може відпочити, а людина вже зранку почувається виснаженою.

Щоб не виснажувати себе і прокидатися зранку в гарному настрої спеціалісти з психології рекомендують вибрати за звичку – щодня обмежувати перегляд контенту в соціальних мережах. Інакше постійний фоновий інформаційний шум виснажуватиме моральний ресурс, що призведе до тривожних станів, напруження та депресії.

Рекомендовано знизити споживання контенту в соцмережах і скролінг стрічок до однієї години на день. Бо постійне сидіння в інтернеті запускає процес нав’язливих тривожних думок, що значно погіршує самопочуття.

Також не можна читати новини зранку, щоб не збивати собі настрій на цілий день. А ввечері новини можуть завадити розслабитися й заснути, що також негативно вплине на емоційний і фізичний стан.

Які ще способи забезпечити собі гарний настрій та самопочуття на цілий день

Магія ранку. Використовуйте свої ранні години після пробудження для того, щоб налаштуватися на позитивний день. Ранкова гімнастика, смачна кава, гарна музика чи прочитання кількох сторінок улюбленої книжки допоможуть зарядитися позитивними емоціями на весь день.

Використовуйте свої ранні години після пробудження для того, щоб налаштуватися на позитивний день. Ранкова гімнастика, смачна кава, гарна музика чи прочитання кількох сторінок улюбленої книжки допоможуть зарядитися позитивними емоціями на весь день. Не беріть близько до серця різні неприємності й образи. Так, цього не завжди вдається уникнути, однак не варто знову і знову проживати цей неприємний стан. Якщо щось сталося чи вас хтось образив, просто не вживайтеся в цей стан, а дивіться на нього, ніби збоку. Тоді вам вдасться повністю абстрагуватися й відпустити проблему.

Так, цього не завжди вдається уникнути, однак не варто знову і знову проживати цей неприємний стан. Якщо щось сталося чи вас хтось образив, просто не вживайтеся в цей стан, а дивіться на нього, ніби збоку. Тоді вам вдасться повністю абстрагуватися й відпустити проблему. Навчіться помічати прекрасне у своєму житті. Якщо ви зовсім не бачите нічого гарного у кожному дні, дякуйте за своє життя, родину, друзів, роботу, яка дозволяє вам оплачувати свої рахунки. У багатьох людей немає того, що є у вас. Таким чином у вашому житті з’явиться ще більше речей, за які ви будете вдячні.

Якщо ви зовсім не бачите нічого гарного у кожному дні, дякуйте за своє життя, родину, друзів, роботу, яка дозволяє вам оплачувати свої рахунки. У багатьох людей немає того, що є у вас. Таким чином у вашому житті з’явиться ще більше речей, за які ви будете вдячні. Життя – це рух і розвиток. Обов’язково навчайтеся чомусь новому, отримані знання перетворіть на навички. Нові навички – це можливість познайомитися з цікавими людьми, отримати більші прибутки, побувати там, де ви ще ніколи не були. Якщо людина перебуває у постійному розвитку, їй абсолютно ніколи сумувати.

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