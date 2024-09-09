Названо звичку, яка програмує людину на бідність: більшість українців так робить

Вчені дійшли цікавого висновку, що звичка прокидатися впритул до початку робочого дня загрожує обернутися для вас бідністю. Як показують різноманітні дослідження, успішні люди, як-от Марк Цукерберг чи Білл Гейтс, починають свій день з саморозвитку, спорту та особистих справ.

Якщо ви прокидатиметеся задовго до початку робочого дня, це допоможе розвинути у вас навички, а ще підтримувати протягом усього дня необхідний рівень енергії. Експерти впевнені, якщо людина позбавляє себе можливості розпочати свій день спокійно, це загрожує стресом і, як результат, зниженням продуктивності.

Коли у людей відсутня ранкова рутина, вони не встигають саморозвиватися і планувати, а це в довгостроковій перспективі може спричинити проблеми з фінансами.

Вчені пояснюють також, що робити, щоб цю звичку змінити. Вони пропонують переглянути свої ранкові ритуали, спробувати вставати раніше, використовуючи додатковий час для того, щоб зростати професійно та особистісно. Наприклад, ви можете зайнятися фізичними вправами, йогою, медитацією, читанням, плануванням робочого дня тощо.

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