Назвао три каші, які швидко очищують та відновлюють печінку: їх треба їсти якомога частіше

Які каші очищують печінку / © www.freepik.com/free-photo

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Печінка — головний орган детоксикації, який щодня працює з токсинами, жирною їжею та продуктами обміну. Підтримати її здоров’я можна за допомогою правильного харчування, де основою є прості каші та мінімум шкідливих продуктів.

Вівсяна каша

Вівсянка — базовий продукт для м’якого очищення організму. Вона містить клітковину, яка покращує роботу кишечника і зменшує токсичне навантаження на печінку.

Як вівсянка впливає на здоров’я:

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виводить продукти обміну;

знижує рівень холестерину;

підтримує травлення.

Гречана каша

Гречка багата на антиоксиданти та рослинний білок. Вона легко засвоюється і не перевантажує печінку.

Користь гречки:

покращує обмін речовин;

підтримує судини;

знижує жирове навантаження на печінку.

Пшоняна каша

Пшоно традиційно використовують для очищення організму. Воно підтримує роботу жовчного міхура і печінки.

Яка дія пшоняної каші:

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сприяє виведенню жирів;

покращує травлення;

містить магній для обміну речовин.

Продукти, які шкодять печінці

Щоб печінка швидко відновлювалась, важливо зменшити навантаження на неї. Деякі продукти особливо їй шкодять, тому варто зменшити їх споживання чи взагалі відмовитися:

фастфуд і смажена їжа;

ковбаси, сосиски, копченості;

алкоголь;

солодкі газовані напої;

надлишок цукру та кондитерських виробів;

маргарин і трансжири;

надто жирні молочні продукти.

чипси та різноманітні снеки.

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