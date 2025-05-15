Не 10 тисяч: науковці підрахували, скільки кроків треба робити щодня

Науковці розповіли, скільки кроків треба проходити за день / © Getty Images

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Науковці з Оксфордського університету підрахували, скільки кроків на день потрібно робити, щоб бути здоровим та, зокрема, не захворіти на рак та підтримувати тіло у формі. Вони також спростували стереотип про 10 тисяч кроків на день.

Про це пише dailymail.co.uk.

Згідно з новими дослідженнями Оксфордського університету, 7 000 кроків — це все, що вам потрібно, щоб знизити на 11% ймовірність розвитку до 13 різних видів раку.

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При 9 000 кроків ризик знижується на 16 відсотків, але експерти не побачили збільшення користі від додаткових кроків після цього рівня.

У великому дослідженні, в якому взяли участь понад 85 000 людей у Великій Британії, учасники протягом тижня носили трекери активності, які вимірювали кількість та інтенсивність їхнього щоденного руху.

Через шість років дослідники простежили за учасниками і виявили, що ходьба від 5 000 до 9 000 кроків вказує на нижчий ризик розвитку раку, незалежно від того, як швидко ці кроки були зроблені.

Дослідники вивчали рак стравоходу, печінки, легенів, нирок, шлунка, ендометрію, мієлоїдної лейкемії, мієломи, кишечника, голови та шиї, прямої кишки, сечового міхура та молочної залози, які раніше були пов’язані з низькою фізичною активністю.

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За шість років спостереження лише три відсотки учасників захворіли на один з цих видів раку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Британському журналі спортивної медицини, найпоширенішими були рак кишечника і легенів у чоловіків, а також рак молочної залози, кишечника, ендометрія і легенів у жінок.

Заміна сидячого способу життя легкою або помірною активністю знижує ризик раку, але заміна легкої активності на помірну, як виявилося, не дає додаткових переваг.

За даними Інституту дослідження раку, легкі фізичні вправи можуть допомогти контролювати рівень гормону інсуліну, який допомагає організму перетворювати їжу в енергію.

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Коливання рівня гормону пов’язані з розвитком і прогресуванням раку.

Також було виявлено, що ходьба допомагає організму боротися з інфекціями, які можуть спричинити рак, і сприяє підтримці здорової ваги.

Надмірна вага та ожиріння є другою найбільшою причиною раку, згідно з даними Cancer Research UK. Благодійна організація стверджує, що зайвий жир посилає сигнали решті організму, які можуть змусити клітини нашого тіла ділитися частіше. Коли клітини діляться занадто швидко, вони можуть утворити ракову пухлину.

Пишучи про нове дослідження в журналі The Conversation, Мхайрі Морріс, біохімікиня і викладачка Університету Лафборо, зазначила, що 7000 щоденних кроків не обов’язково робити за один раз.

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Морріс пояснила, що ви можете розбити їх на частини протягом дня, замінивши ліфт на сходи, прогулявшись в обідню перерву, пройшовшись під час телефонної розмови або припаркувавшись трохи далі від місця призначення.