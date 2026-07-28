Не 100 і не 200 метрів: стало відомо, з якої відстані камери фіксують швидкість автомобіля

З якої відстані камера вимірює швидкість автомобіля / © Фото з відкритих джерел

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Багато водіїв, помітивши дорожній знак, що попереджає про автоматичну фіксацію порушень, або саму камеру, миттєво натискають на гальма. Проте така тактика не завжди допомагає уникнути штрафу. Сучасні комплекси контролю швидкості працюють за визначеним алгоритмом і фіксують порушення задовго до того, як автомобіль під’їде безпосередньо до пристрою. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Де встановлюють знаки про автоматичну фіксацію

Попереджувальні знаки розміщують не біля самої камери, а заздалегідь. Це робиться для того, щоб водій мав достатньо часу безпечно зменшити швидкість без різких маневрів.

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Відстань залежить від типу дороги. У межах населених пунктів, де діє обмеження швидкості до 60 км/год, знаки зазвичай встановлюють за 100–200 метрів до місця контролю. На заміських автошляхах вони можуть знаходитися за 200–500 метрів, а на автомагістралях та швидкісних трасах — приблизно за 500–700 метрів.

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З якої відстані камера вимірює швидкість автомобіля

Поширена думка про те, що камери визначають швидкість автомобіля ще за 200 або навіть 300 метрів, не відповідає дійсності. Насправді зона вимірювання значно менша.

Пристрої встановлюють під певним кутом до проїжджої частини, тому відстань фіксації залежить від смуги, якою рухається транспортний засіб.

Для автомобілів на крайній правій смузі швидкість визначається приблизно на відстані від 6 до 12 метрів. Якщо транспорт рухається середньою смугою, камера фіксує показники орієнтовно за 15–25 метрів. Для крайньої лівої смуги цей показник становить близько 20–35 метрів.

Максимальна дистанція, на якій сучасні комплекси можуть зафіксувати швидкість, сягає приблизно 60 метрів.

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Яку інформацію реєструє система

Після того як камера зафіксує порушення, усі дані автоматично передаються до інформаційної системи для подальшої обробки.

Для оформлення постанови система повинна отримати чітке зображення автомобіля та його державного номерного знаку. Крім цього, на матеріалах фіксуються дата й точний час порушення, координати місця, фактична швидкість транспортного засобу та встановлене на цій ділянці дороги обмеження швидкості.

Чому різке гальмування може не врятувати від штрафу

Якщо водій починає різко знижувати швидкість лише тоді, коли вже побачив камеру, це часто виявляється запізно. Пристрій може виміряти швидкість ще до того, як автомобіль опиниться поруч із місцем встановлення комплексу.

Саме тому короткочасне гальмування безпосередньо перед камерою не гарантує, що порушення не буде зафіксоване.

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Як уникнути штрафів

Найнадійніший спосіб не отримати постанову за перевищення швидкості — дотримуватися правил дорожнього руху протягом усієї поїздки. Контроль швидкості лише біля камер не забезпечує безпечного керування автомобілем і не завжди допомагає уникнути відповідальності.

Постійне дотримання встановлених обмежень є не лише запорукою відсутності штрафів, а й важливою умовою безпеки всіх учасників дорожнього руху.

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