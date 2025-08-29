Не 30 і не 40 градусів: за якої температури треба прати рушники, щоб були м’якенькі, наче пух

За якої температури треба прати рушники / © pixabay.com

Рушники — це та річ у домі, якою ми користуємося щодня. З часом навіть нові тканини стають жорсткими, втрачають м’якість і приємність до тіла. Багато хто думає, що справа лише у порошку чи кондиціонері, але насправді головна таємниця — це правильна температура прання.

Чому для прання рушників не варто вибирати температуру 30 і 40 градусів

За 30° чи 40° рушники добре очищуються від пилу та легких забруднень, але мікроби й залишки мила залишаються у волокнах. Саме вони з часом роблять тканину жорсткою та неприємною на дотик. Тому стандартне прання у прохолодній воді — не найкращий варіант для махрових виробів.

Яка ідеальна температура для прання рушників

Оптимально прати рушники за температури 60°. Це золота середина:

тканина не зіпсується, як за кип’ятіння у 90°;

бактерії та бруд повністю знищуються;

волокна розкриваються, і навіть старі рушники знову стають м’якими.

Маленькі секрети, щоб зробити рушники ще ніжнішими