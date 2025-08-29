- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Не 30 і не 40 градусів: за якої температури треба прати рушники, щоб були м’якенькі, наче пух
Якщо хочете, щоб ваші рушники були м’якими навіть через роки, треба виставляти рекомендовану температуру прання, яка поверне їм ніжність та бездоганну чистоту.
Рушники — це та річ у домі, якою ми користуємося щодня. З часом навіть нові тканини стають жорсткими, втрачають м’якість і приємність до тіла. Багато хто думає, що справа лише у порошку чи кондиціонері, але насправді головна таємниця — це правильна температура прання.
Чому для прання рушників не варто вибирати температуру 30 і 40 градусів
За 30° чи 40° рушники добре очищуються від пилу та легких забруднень, але мікроби й залишки мила залишаються у волокнах. Саме вони з часом роблять тканину жорсткою та неприємною на дотик. Тому стандартне прання у прохолодній воді — не найкращий варіант для махрових виробів.
Яка ідеальна температура для прання рушників
Оптимально прати рушники за температури 60°. Це золота середина:
тканина не зіпсується, як за кип’ятіння у 90°;
бактерії та бруд повністю знищуються;
волокна розкриваються, і навіть старі рушники знову стають м’якими.
Маленькі секрети, щоб зробити рушники ще ніжнішими
Додайте до прання трохи харчової соди чи столового оцту, вони розчиняють залишки прального порошку.
Не використовуйте занадто багато кондиціонера, він забиває волокна, і тканина втрачає здатність вбирати вологу.
Після прання добре струшуйте рушники і сушіть на свіжому повітрі, це допоможе зберегти пухнастість.