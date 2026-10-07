Не 60 градусів: експерти назвали температуру, за якої насправді потрібно прати рушники

За якої температури прати рушники / © pexels.com

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Однак сучасні засоби для прання та пральні машини змінили правила догляду за речами. Виявляється, далеко не кожного разу рушникам потрібна гаряча вода.

В AOL розповіли, за якої температури прати рушники, коли варто використовувати гарячу воду, а коли краще обрати холодну.

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У якій воді краще прати рушники

Раніше рекомендації щодо прання були досить простими: для білих речей використовували гарячу воду, а для темних — холодну. Сучасні пральні засоби ефективно працюють і за нижчих температур, тому цей підхід поступово змінюється.

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Для рушників, які не мають сильних забруднень, зазвичай достатньо холодної води. Це стосується банного рушника, яким скористалися від одного до трьох разів, рушника для рук, який використовували протягом двох-трьох днів, а також кухонного рушника, яким лише витирали чисті руки чи посуд.

Прання в холодній воді має ще кілька переваг: тканина повільніше зношується, а пральна машина витрачає менше електроенергії на нагрівання води.

Проте існують ситуації, коли без гарячої води все-таки не обійтися.

Коли рушники потрібно прати в гарячій воді

Насамперед гаряче прання доцільне, якщо хтось удома хворів і користувався рушником. У такому разі його рекомендують випрати в гарячій воді, якщо це дозволяє виробник. Тому перед пранням обов’язково перевірте інформацію на етикетці.

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Особливо уважно потрібно ставитися до кухонних рушників. Якщо тканина контактувала із сирим м’ясом, птицею чи морепродуктами, її варто прати в гарячій воді. Тому під час купівлі кухонних рушників корисно одразу перевіряти, яку максимальну температуру прання вони витримують.

Висока температура також може знадобитися, якщо:

на рушнику залишилися складні плями;

біла тканина пожовтіла або посіріла;

рушник має неприємний чи затхлий запах;

тканина контактувала з потенційно небезпечними забрудненнями;

рушником витирали домашню тварину.

Водночас у кожному випадку потрібно враховувати рекомендації виробника щодо максимально допустимої температури.

Чому не варто постійно прати рушники в гарячій воді

Може здатися, що найпростіше рішення — завжди встановлювати високу температуру і не замислюватися над ступенем забруднення. Однак регулярне прання в гарячій воді здатне скоротити термін служби рушників.

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Висока температура може сприяти усадці тканини, зношуванню волокон і появі кошлатання. В результаті улюблений пухнастий рушник швидше втратить привабливий вигляд.

Є й економічний аспект. Пральній машині потрібно нагріти воду, а отже, прання за високої температури потребує більше електроенергії.

Тому для рушників без серйозних забруднень немає потреби щоразу обирати максимально гарячий режим.

Як правильно прати рушники, щоб вони довше залишалися м’якими

Температура — далеко не єдиний чинник, від якого залежить стан рушників.

Нові рушники варто випрати перед першим використанням. Під час подальшого прання не потрібно додавати надто багато прального засобу. Його залишки можуть накопичуватися у волокнах, через що тканина стає жорсткішою та з часом може набути неприємного запаху.

Обережно варто використовувати й кондиціонер для білизни. Він може залишати на волокнах своєрідне покриття, через яке рушники гірше поглинають воду.

Рушники також бажано прати окремо від одягу, а за можливості — й від постільної білизни.

Не менш важливе правильне сушіння. Після прання рушники потрібно повністю висушити, адже тривале перебування у вологому стані сприяє появі характерного затхлого запаху. Водночас пересушувати тканину також не варто — це може негативно позначитися на бавовняних волокнах.

Отже, відповідь на запитання, за скількох градусів прати рушники, не може бути однаковою для всіх випадків. Якщо рушник використовували лише кілька разів і на ньому немає серйозних забруднень, достатньо прохолоднішого режиму. Гарячу воду краще залишити для ситуацій, коли потрібне інтенсивніше очищення. І перед вибором температури завжди варто перевіряти рекомендації виробника на етикетці.

FAQ

За якої температури прати рушники — 40 чи 60 градусів?

Температуру насамперед потрібно вибирати відповідно до рекомендацій на етикетці та ступеня забруднення. Для рушників без сильних забруднень зазвичай немає необхідності щоразу використовувати гарячу воду. Вищу температуру доцільно обирати, якщо рушники сильно забруднені, мають неприємний запах, використовувалися під час хвороби або потребують ретельнішого очищення.

Як прати рушники, щоб вони були м’якими та пухнастими?

Не використовуйте надмірну кількість прального засобу та не зловживайте кондиціонером для білизни, оскільки залишки цих засобів можуть накопичуватися у волокнах. Періть рушники окремо від одягу, дотримуйтеся температури, зазначеної виробником, і ретельно висушуйте їх після кожного прання. При цьому намагайтеся не пересушувати тканину.

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