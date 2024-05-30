Не 60 і не 90 градусів: який температурний режим найкращий для прання постільної білизни

Дуже прикро, коли постільна білизна втрачає свій первозданний яскравий колір. Адже якісна постіль не дешева, тому хочеться зберегти її новою якнайдовше. Така можливість є, якщо її прати за правильного температурного режиму. Тоді ваша білизна залишатиметься яскравою кілька років. Розповідаємо, як прати постіль, щоб вона залишалася яскравою упродовж тривалого часу.

За якої температури треба прати постільну білизну

Багато хто пере свою постіль за високої температури, вважаючи, що так краще випереться тканина. Інші переконані, що треба виставляти режим на 30 градусів, щоб речі не зіпсувалися і не втрачали свого кольору.

То яка температура буде найкращою для прання постільної білизни? На це запитання експерти дають однозначну відповідь: температура прання повинна бути в межах 40 градусів. Якщо ваша постіль із шовку, тоді варто прати за 30 градусів. Махрова білизна переться за 40 градусів без використання кондиціонерів.

Постіль також можна прати за 60 градусів, в залежності від типу тканини. Така температура буде найкращою для однотонних білих бавовняних виробів. Для кольорової тканини цей температурний режим не підходить. Для того, щоб вибрати найкращу температуру прання для своєї постільної білизни, також варто читати інструкцію від виробника.

Як правильно прати постільну білизну у пральній машині

Щоб постіль випралася якнайкраще, треба дотримуватися кількох простих правил.

Перед пранням необхідно вивернути постіль, щоб витрусити увесь пил та бруд, що забився в куточки текстильних виробів. Речі треба складати акуратно, тоді постіль не м’ятиметься, а вам не доведеться її прасувати. Якщо на білизні є плями, тоді її варто замочити перед пранням. Потім виберіть засіб для прання. Якщо це рідкий засіб, одного ковпачка буде цілком достатньо. Якщо ви користуєтеся порошком, то потрібно сипати столову ложку на кілограм білизни. Або відміряти потрібну кількість мірним стаканчиком.

На якому режимі найкраще прати постіль

Щоб тканина не пошкодилася, не втратила свого первозданного вигляду та була яскравою якомога довше, найкраще прати постільну білизну на делікатному режимі. Якщо постіль з льону чи бавовни, допускаються високі температури аж до 90 градусів. Це в тому випадку, якщо речі дуже брудні й попереднє замочування не допомогло.

Як часто треба прати постіль? Експерти рекомендують прати білизну не частіше, ніж раз на тиждень. Тоді вона служитиме вам багато років, залишаючись яскравою упродовж тривалого часу.

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