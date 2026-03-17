Не беріться за секатор: експерти назвали садові рослини категорично заборонено обрізати у березні
Весняна обрізка може стати фатальною для вашого саду, якщо провести її невчасно. Садівники попереджають, що певні види рослин через роботу обрізку у березні можуть втратити цвітіння або навіть загинути.
Правильна обрізка садових рослин — це запорука здоров’я та привабливого вигляду вашого саду, адже вона стимулює ріст і звільняє рослини від хворих гілок. Проте недотримання сезонних термінів може занапастити насадження: для більшості видів критично важливо провести процедуру саме після завершення періоду цвітіння.
Про це пише Daily Express.
Фахівці розповіли про три види садових рослин, які не слід обрізати у березні.
Жимолость
Жимолость цінують за її ніжний аромат та особливі квіти, проте березень — найгірший час для роботи з секатором. Експерти із садівництва наголошують, що обрізка в цей період загрожує як витким, так і кущовим сортам, адже ви ризикуєте власноруч видалити квіткові бруньки, що мали б розпуститися цьогоріч.
Обираючи час для догляду, орієнтуйтеся на період цвітіння: рослини, що квітнуть навесні або на початку літа, варто вкорочувати лише після того, як вони відцвітуть. Якщо ж ваша жимолость радує квітами ближче до осені, процедуру краще відкласти до наступної весни.
Кленові дерева
Попри те, що обрізка кленових дерев не зашкодить дорослому дереві, фахівці радять не обрізати їх у березні. Клени містять солодкий сік, який може приваблювати різноманітних шкідників. З цієї причини їх потрібно обрізати в літні місяці, щоб уникнути кровотечі соку.
Якщо його обрізати і він пустить сік, це може залишити сліди на корі, що зробить його більш вразливим до хвороб і шкідників.
Азалії
Азалії слід обрізати одразу після завершення цвітіння, інакше наступного року чагарник може залишитися без квітів. Для більшості сортів цей період настає влітку, що є оптимальним часом для формування крони.
Жасмин
Жасмин також потрібно обрізати одразу після завершення цвітіння, яке зазвичай відбувається восени. Однак це залежить від сорту. Оскільки є вид жасмину, що квітне взимку, то він потребує обрізки наприкінці зими або на початку весни.
Раніше фахівці розповіли, як захистити абрикос та персик від морозів цієї весни.
