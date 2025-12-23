Не бояться холоду: 6 порід собак, створених для сніжної зими

Хаскі / © pixabay.com

Ветеринари назвали шість порід собак, які найкраще почуваються взимку та щиро люблять сніг. Фахівці пояснюють: такі тварини історично формувалися в холодних регіонах, тому мають густу подвійну шерсть, міцну статуру й високий рівень витривалості. Саме ці риси дозволяють їм залишатися активними навіть за морозів.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами ветеринарної лікарки Еймі Ворнер, багато «снігових» порід століттями працювали в холодному кліматі — тягнули вантажі, охороняли стада або супроводжували людей у горах. Тому низькі температури для них не стрес, а природне середовище.

Сибірський хаскі — одна з найвідоміших порід для морозної погоди. Їх виводили в арктичних умовах для перевезення вантажів, а густа подвійна шерсть добре захищає від холоду. Хаскі активні, витривалі та легко переносять тривалі прогулянки на снігу.

Аляскинський маламут також належить до «північних трударів». На відміну від хаскі, його вважали силовою породою для важких вантажів. Маламути мають багато енергії й із задоволенням проводять час на морозі, хоча власникам радять стежити за станом лап під час контакту з льодом і сіллю.

Самоїд , родом із Сибіру, вирізняється густою білосніжною шерстю, яка утримує тепло навіть у сильні морози. Ветеринари зазначають, що ці собаки особливо активні взимку й сприймають сніг як ідеальне середовище для ігор.

Ньюфаундленд — одна з найбільших порід у світі, створена для роботи в холодних і суворих умовах. Масивне тіло, щільна шерсть і великі лапи допомагають цим собакам упевнено пересуватися слизькими поверхнями та добре зберігати тепло.

Тибетський мастиф походить із засніжених Гімалаїв. Попри значні розміри, ця порода відома спокійним характером. Мастифи комфортно почуваються на холоді, але водночас не потребують надмірної фізичної активності.

Великі Піренеї формувалися в гірських районах між Францією та Іспанією, де охороняли отари овець. Їхня густа шерсть захищає від морозу, а характер поєднує сторожові інстинкти з м’якою, сімейною поведінкою.

Нагадаємо, деякі собаки потребують не просто розчісування, а системного та складного догляду. Ветеринарка розповіла, яка порода має найпроблемнішу шерсть і чому її часто радять уникати новачкам.