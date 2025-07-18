Не бор і не калій: чим підживити червоний буряк у літню спеку, щоб ріс, як на дріжджах

Чим підживити червоний буряк у спеку / © Pixabay

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У розпал літа багато городників стикаються з проблемою: червоний буряк раптом перестає рости, листя тьмяніє, а коренеплоди не формуються. Зазвичай у таку пору радять підживлювати рослини попелу, бором і калієм, однак є важливіший мікроелемент, про який часто забувають. Це фосфор. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Сенсація», чим найкраще підживлювати буряк у літні спеку.

Чому саме фосфор рятує червоний буряк у спеку

Спека спричиняє активне випаровування вологи з ґрунту. Через це рослина не може нормально засвоювати поживні речовини, і замість росту бореться за виживання. Саме тому буряк улітку потребує особливої підтримки, щоб не зупинився його розвиток. І найважливішим елементом у цей період для нього стає фосфор. Саме він сприяє:

формуванню сильної кореневої системи;

активному визріванню коренеплоду;

покращенню загального імунітету рослини.

Фосфор у невеликих кількостях є в деревному попелі, але у спеку цього замало. Краще скористатися спеціальними фосфорними добривами, які мають швидку дію.

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Як правильно підживити червоний буряк фосфором

Суперфосфат — найпростіший варіант для внесення у сухому вигляді в міжряддя або для приготування водного розчину для поливу під корінь. Монокалій фосфат — чудово підходить для позакореневого підживлення, по листку. Особливо ефективний у нестабільну погоду чи за різких перепадів температур.

Важливо використовувати м’яку й теплу воду під час підживлення, щоб уникнути додаткового стресу для рослини. Щоб підживлення подіяло швидко і без шкоди, дотримуйтеся інструкцій на упаковці. Не перевищуйте дозування, особливо під час обробки листя.