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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

Не бор і не калій: чим підживити червоний буряк у літню спеку, щоб ріс, як на дріжджах

Що насправді потрібно буряку у спекотні дні: перевірене добриво, яке оживляє овочеві культури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим підживити червоний буряк у спеку

Чим підживити червоний буряк у спеку / © Pixabay

У розпал літа багато городників стикаються з проблемою: червоний буряк раптом перестає рости, листя тьмяніє, а коренеплоди не формуються. Зазвичай у таку пору радять підживлювати рослини попелу, бором і калієм, однак є важливіший мікроелемент, про який часто забувають. Це фосфор. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Сенсація», чим найкраще підживлювати буряк у літні спеку.

Чому саме фосфор рятує червоний буряк у спеку

Спека спричиняє активне випаровування вологи з ґрунту. Через це рослина не може нормально засвоювати поживні речовини, і замість росту бореться за виживання. Саме тому буряк улітку потребує особливої підтримки, щоб не зупинився його розвиток. І найважливішим елементом у цей період для нього стає фосфор. Саме він сприяє:

  • формуванню сильної кореневої системи;

  • активному визріванню коренеплоду;

  • покращенню загального імунітету рослини.

Фосфор у невеликих кількостях є в деревному попелі, але у спеку цього замало. Краще скористатися спеціальними фосфорними добривами, які мають швидку дію.

Як правильно підживити червоний буряк фосфором

  1. Суперфосфат — найпростіший варіант для внесення у сухому вигляді в міжряддя або для приготування водного розчину для поливу під корінь.

  2. Монокалій фосфат — чудово підходить для позакореневого підживлення, по листку. Особливо ефективний у нестабільну погоду чи за різких перепадів температур.

Важливо використовувати м’яку й теплу воду під час підживлення, щоб уникнути додаткового стресу для рослини. Щоб підживлення подіяло швидко і без шкоди, дотримуйтеся інструкцій на упаковці. Не перевищуйте дозування, особливо під час обробки листя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
16
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