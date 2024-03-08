Не бояться фітофтори і холодів: експерти назвали солодкі і стійкі сорти томатів

Завжди хочеться, щоб сорт помідорів ідеально підходив для вирощування за будь-яких умов. На жаль, таке буває не завжди. Тому експерти поділилися, які сорти томатів найсолодші і з легкістю переживають складну погоду.

Якщо говорити про солодкі сорти томатів для відкритого ґрунту в Україні, які додатково відрізняються стійкістю до основних хвороб, зокрема фітофтори, фахівці радять звернути увагу на такі:

“Цукровий грейп” (Sugar Grape) — томати малинового кольору з дуже солодким смаком, сорт відомий своєю стійкістю до хвороб, може бути відносно-стійким до холодної погоди;

— томати малинового кольору з дуже солодким смаком, сорт відомий своєю стійкістю до хвороб, може бути відносно-стійким до холодної погоди; “Голден Світ” (Golden Sweet) — томати яскраво-жовтого кольору з солодким смаком, вважається досить стійким до холоду і відрізняється відносною стійкістю до фітофтори;

— томати яскраво-жовтого кольору з солодким смаком, вважається досить стійким до холоду і відрізняється відносною стійкістю до фітофтори; “Черрі Голд” (Cherry Gold) — шукаєте найсмачніші сорти помідорів-черрі в Україні, тоді варто обирати цей, адже він має солодкий смак і стійкий до фітофтори, а ось до низьких температур ці томати відносно стійкі;

— шукаєте найсмачніші сорти помідорів-черрі в Україні, тоді варто обирати цей, адже він має солодкий смак і стійкий до фітофтори, а ось до низьких температур ці томати відносно стійкі; “Солодкий Мільйон” (Sweet Million) — ще один сорт черрі, який відрізняється солодким смаком, хоча до фітофтори він вразливий, проте деякі його гібриди без проблем переносять холоди;

— ще один сорт черрі, який відрізняється солодким смаком, хоча до фітофтори він вразливий, проте деякі його гібриди без проблем переносять холоди; “Суперсвіт” (Supersweet 100) — солодкі черрі-помідори, які мають непогану стійкість до різноманітних хвороб, в тому числі і фітофтори, відносно стійкі до холодної погоди.

Слід зазначити, що стійкість до холоду та хвороб багато в чому залежить від умов вирощування томатів, зокрема, агротехніки, кліматичних умов, підживлення тощо. Тому перед вибором сорту, експерти радять обов'язково ознайомитися із характеристиками різних сортів помідорів, а також порадами щодо їх вирощування.

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