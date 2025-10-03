Не чекайте морозів: одна помилка з жоржинами у жовтні призведе до загибелі квітів

Жоржини. / © unsplash.com

Жоржини - квіти, що починають цвісти усередині літа та тішать своїм цвітінням аж до перших холодів. Це багаторічні рослини, але вижити взимку їм доволі важко. Тому у жовтні, до початку заморозків, їх потрібно викопати з землі.

Як викопувати жоржини та зберігати їх, повідомляє ресурс Martha Stewart.

Жоржини розмножуються бульбами. Під час їхнього викопування важливий правильний час: не варто виймати їх із землі занадто рано, але не варто чекати замерзання ґрунту.

Як викопувати жоржини

Садівники радять викопувати жоржини після перших легких заморозків. Саме тоді листя та стебла підмерзнуть і потемніють. Це свідчить про те, що бульби більше не зберігають енергію та загалом рослина переходить у стан спокою. Так, для рослини настає кінець вегетації, а бульби готові до зимівлі.

Спочатку стебла жоржин слід обрізати до 10-15 сантиметрів вище верхівки рослини. Це важливо, адже будь-яка енергія, що залишилася від рослини, збережеться в бульбах.

Після обрізки можна кілька днів почекати - перш ніж викопувати бульби. Втім, за умови, що температура не опуститься занадто низько. Цей період очікування дозволяє бульбам утворити вічка, необхідні для їхнього подальшого росту. Однак, якщо прогнозуються сильні заморозки, то краще викопати бульби негайно.

Як зберігати жоржини

Існує багато різних способів зберігання бульб жоржин. Можливо, доведеться спробувати та помилитися, щоб знайти той метод, який найкраще підходить.

Перед зберіганням ретельно огляньте бульби та видаліть усі пошкоджені або гнилі. Бульби мають бути повністю сухими, бо вологі можуть загнивати кореневу систему.

Зберігати їх можна у картонній коробці. Її слід наповнити зім’ятою газетою. Важливо, аби корінці не не торкалися один одного. Також бульби можна поміщати деревну стружку або торф - тоді ідеально підійде контейнер з вентиляцією.

Зберігати бульби краще у прохолодному приміщенні, але не надто вологому та не надто сухому. Садівники радять перевіряти їх щомісяця, щоб переконатися, що нічого не гниє та не вкрите цвіллю.

