3209
1 хв

Не чекайте на біду: як миттєво виявити кліщів на садовій ділянці

З настанням тепла дачі перетворюються не лише на місце відпочинку — вони стають потенційно небезпечною територією.

Тетяна Мележик
Виявлення кліщів на ділянці / © pexels.com

У траві, кущах і навіть у сирих низинах можуть ховатися іксодові кліщі, які переносять енцефаліт і бореліоз.

Перший крок — уважний огляд ділянки. Вологі низини, густі зарості та компостні купи — саме тут кліщі найчастіше чатують на людей і тварин.

Старий, але дієвий метод

Один із найефективніших способів знайти кліщів — «прапорування». Цим користувалися зоологи в минулому.

Візьміть білу тканину або рушник і повільно проводьте ним по траві та вздовж доріжок. Кліщі чіпляються за ворс, і на світлому фоні їх легко помітити. Навіть крихітні комахи, яких важко розгледіти неозброєним оком, стають помітними.

Як спростити перевірку

Закріпіть тканину на палиці — так отримуєте зручний інструмент. Перевіряти ним можна не лише траву, а й нижні гілки кущів.

Ще один варіант — готові пастки з приманками, які розставляють біля парканів і під деревами, перевіряючи кожні кілька днів.

Коли треба бити на сполох

Найочевидніший сигнал — домашні тварини. Якщо після прогулянки з них доводиться знімати кліщів, ділянка вже серйозно заражена.

І якщо протягом тижня ви знаходите понад п’ять паразитів — не чекайте, оброблення ділянки вже не терпить відкладень.

