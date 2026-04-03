Не чекайте на біду: як миттєво виявити кліщів на садовій ділянці
З настанням тепла дачі перетворюються не лише на місце відпочинку — вони стають потенційно небезпечною територією.
У траві, кущах і навіть у сирих низинах можуть ховатися іксодові кліщі, які переносять енцефаліт і бореліоз.
Перший крок — уважний огляд ділянки. Вологі низини, густі зарості та компостні купи — саме тут кліщі найчастіше чатують на людей і тварин.
Старий, але дієвий метод
Один із найефективніших способів знайти кліщів — «прапорування». Цим користувалися зоологи в минулому.
Візьміть білу тканину або рушник і повільно проводьте ним по траві та вздовж доріжок. Кліщі чіпляються за ворс, і на світлому фоні їх легко помітити. Навіть крихітні комахи, яких важко розгледіти неозброєним оком, стають помітними.
Як спростити перевірку
Закріпіть тканину на палиці — так отримуєте зручний інструмент. Перевіряти ним можна не лише траву, а й нижні гілки кущів.
Ще один варіант — готові пастки з приманками, які розставляють біля парканів і під деревами, перевіряючи кожні кілька днів.
Коли треба бити на сполох
Найочевидніший сигнал — домашні тварини. Якщо після прогулянки з них доводиться знімати кліщів, ділянка вже серйозно заражена.
І якщо протягом тижня ви знаходите понад п’ять паразитів — не чекайте, оброблення ділянки вже не терпить відкладень.