Не чекайте, поки вітер усе зруйнує: як вберегти сад і подвір’я від осінньої негоди

Сильний вітер і зливи восени можуть зіпсувати сад / © Фото з відкритих джерел

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Восени сад потребує не лише догляду за рослинами, а й перевірки всіх конструкцій, які можуть постраждати від негоди. Сильні пориви вітру здатні пошкодити паркан і сарай, а тривалі дощі — спричинити переповнення водостоків та накопичення води біля будинку. Кілька простих заходів допоможуть підготувати подвір’я до негоди й уникнути частини непередбачених витрат.

Про це пише Daily Mail із посиланням на поради Кріса Мурхауса, директора з категорій мережі Wickes.

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Перевірте паркан, ворота та господарські споруди

Сильний вітер створює значне навантаження на паркани, хвіртки, сараї та інші конструкції у дворі. Якщо кріплення ослаблені, дошки пошкоджені, а дерев’яні опори почали гнити, під час шторму ризик руйнування зростає.

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Перед погіршенням погоди варто оглянути огорожу по всій довжині, перевірити стійкість стовпів і стан з’єднань. Розхитані елементи краще закріпити, а зламані чи сильно пошкоджені деталі — відремонтувати або замінити.

Для додаткового зміцнення окремих дерев’яних конструкцій можуть знадобитися міцні кріплення, зокрема нержавіючі металеві стяжки. Їх використовують там, де вони підходять за призначенням і конструкцією. Особливо важливо не залишати незакріпленими ворота та секції огорожі, які легко розхитуються від поривів вітру.

Очистіть водостоки від листя та сміття

Опале листя, мох і дрібні гілки можуть накопичуватися в ринвах, перешкоджаючи відведенню дощової води. Коли водостоки забиваються, вода переливається через краї, потрапляє на фасад і може збиратися біля фундаменту.

Щоб зменшити ризик таких проблем, перед сезоном сильних дощів варто перевірити водостоки та прибрати з них сміття. Додатковим рішенням можуть стати захисні решітки або сітки, які затримують листя, але пропускають воду.

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Водночас навіть із захисними системами водостоки потребують періодичного огляду й очищення. Бруд і дрібні частинки можуть накопичуватися всередині, поступово погіршуючи пропускну здатність.

Перевірте водостічні труби та герметичність з’єднань

Ринви — лише частина системи відведення дощової води. Не менш важливо переконатися, що водостічні труби не забиті, не протікають і надійно закріплені.

Якщо вода не може вільно проходити трубами, вона стікає по зовнішніх стінах або накопичується біля основи будинку. Тривале зволоження може пошкоджувати оздоблення, сприяти появі плісняви та створювати проблеми з фундаментом.

Також варто оглянути місця з’єднання ринв, труб і покрівельних елементів. Невеликі тріщини або зношені ущільнення краще відремонтувати до початку тривалих дощів. Для цього використовують герметики, призначені саме для відповідних матеріалів і зовнішніх умов.

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Такі роботи допомагають усунути дрібні несправності до того, як вони перетворяться на серйозніші пошкодження. Якщо для огляду потрібен вихід на дах, безпечніше доручити роботу фахівцям, а не підніматися на мокру або слизьку поверхню самостійно.

Закріпіть садові меблі та приберіть легкі предмети

Під час сильного вітру навіть звичайні речі у дворі можуть стати джерелом проблем. Легкі пластикові стільці, невеликі столики, порожні горщики, садовий інвентар і декоративні елементи здатні перекидатися або переміщуватися поривами вітру.

Перед негодою легкі предмети краще перенести до сараю, гаража чи іншого захищеного місця. Великі меблі, які неможливо прибрати, варто надійно закріпити відповідно до їхньої конструкції.

Також доцільно перевірити двері й вікна теплиці, кришки контейнерів і дверцята господарських споруд. Якщо поблизу будинку є сухі або пошкоджені гілки, що можуть упасти під час шторму, їхній стан потрібно оцінити завчасно. Великі гілки над будинком чи лініями електропередач краще довірити фахівцям.

Що ще врахувати в саду восени

Якщо після злив на подвір’ї надовго залишаються калюжі, проблема може полягати не лише у водостоках, а й у недостатньому дренажі ґрунту. Застій води шкодить газону та декоративним рослинам, а в окремих випадках може сприяти пошкодженню фундаменту. Для ділянок, де вода накопичується регулярно, варто розглянути довгострокові рішення — від поліпшення дренажу до створення дощового саду, здатного поглинати надлишок вологи. Такі рішення особливо актуальні для подвір’їв, де затримується вода.

З наближенням холодів важливо подбати й про рослини в горщиках, які не переносять низьких температур. Тропічні культури та деякі кімнатні рослини потрібно перемістити до приміщення до настання сильних холодів, тоді як витривалі осінні багаторічники можуть залишатися надворі. Час залежить від виду рослини та її чутливості до холоду, тому універсального температурного порога для всіх культур немає. Ось чому варто заздалегідь з’ясувати, коли заносити рослини до приміщення.

Осінь підходить не лише для підготовки саду до негоди, а й для робіт, які полегшать догляд за ділянкою наступного року. Поки ґрунт залишається відносно теплим і вологим, можна висаджувати дерева, кущі та багаторічні рослини, щоб вони встигли вкоренитися до весни. Також це слушний період для оцінювання стану клумб, видалення бур’янів і планування майбутніх посадок. Завчасні осінні роботи в саду допоможуть зустріти новий сезон із меншим обсягом невідкладних справ.

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