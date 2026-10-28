Не чекайте сильних морозів: коли час укривати троянди, аби вони пережили зиму

Троянди. / © ТСН

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Щоб кущі троянд успішно пережили зиму, важливо підготувати рослини і подбати про захист від морозів. Слід утеплити кущі. Водночас поспішати з цим не варто: під надто раннім укриттям троянди можуть випрівати, а під час відлиги — передчасно прокидатися.

Коли вкривати троянди восени і як робити — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Садівники наголошують, що важливо не орієнтуватися лише на календар. Зазвичай троянди починають готувати до зимового укриття після кількох заморозків, коли рослини поступово переходять у стан спокою. Не варто накривати кущі за першого незначного зниження температури. Легкі осінні заморозки допомагають рослинам загартуватися та підготуватися до зимового спокою.

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Втім, конкретні терміни робіт залежать від регіону, сорту, вологості ґрунту та погодних умов конкретного року.

Як укривати різні види троянд

Садівники пояснюють, що не всі троянди потребують однакового захисту. Передусім потрібно враховувати морозостійкість сорту та умови, у яких росте кущ.

Чайно-гібридні троянди

Багато сучасних сортів цієї групи чутливі до сильних морозів. Їм може знадобитися підгортання основи та додаткове каркасне укриття.

Плетисті троянди

Довгі пагони бажано захистити від холодного вітру. Якщо сорт і конструкція куща дозволяють, пагони обережно знімають з опори, пригинають до землі та вкривають. Якщо зробити це неможливо, можна використати обгортання дихаючим матеріалом і захистити основу куща.

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Паркові та морозостійкі кущові троянди

Витривалі сорти часто переносять зиму з мінімальним захистом. Залежно від місцевого клімату може бути достатньо підгортання основи та захисту від сильного вітру.

Молоді троянди

Рослини першого року після садіння потребують особливої уваги, адже ще не встигли добре вкоренитися. Спосіб укриття варто підбирати відповідно до сорту та прогнозованих зимових температур.

Коли вкривати троянди

Орієнтовно в Україні укриття троянд проводять наприкінці жовтня — у листопаді. У холодніших регіонах це може знадобитися раніше, а на півдні — пізніше, залежно від погоди.

Для більшості троянд орієнтиром є стійкі нічні температури приблизно −5°C, коли легкі морози вже стали регулярними, а тривалого потепління в прогнозі немає.

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Окрім того, важливо враховувати кілька ознак: нічні заморозки повторюються, рослини припинили активний ріст; більшість листя пожовкла або опала, ґрунт ще не промерз на значну глибину.

Якщо троянди укрити надто рано, підвищена вологість і тепло можуть спричинити випрівання пагонів та розвиток грибкових хвороб. Якщо ж затягнути до сильного промерзання землі, буде складніше підгорнути кущі та захистити їхню основу.

Варто також пам’ятати, що не всі троянди потребують однакового укриття. Деякі морозостійкі паркові та кущові сорти переносять зиму краще, ніж чайно-гібридні троянди, які часто потребують додаткового захисту.

Чим укривати троянди на зиму

Матеріал для укриття потрібно вибирати з урахуванням сорту троянди, суворості зими та вологості на ділянці. Головне завдання — захистити рослину від морозу й різких перепадів температури, але не створити всередині надмірну вологість.

Для зимового захисту підійдуть:

Агроволокно - повітропроникний матеріал, який можна натягнути на каркас над кущем. Він допомагає захистити рослину від вітру та холоду. У холодних регіонах використовують щільніше агроволокно або кілька шарів, якщо це потрібно.

Сухе листя може використовуватися як додатковий утеплювач, але бажано брати здорове листя та захищати його від намокання.

Солома або хвойне гілля - підходять для додаткового утеплення за умови, що матеріал не перезволожується та не ущільнюється навколо пагонів.

Сухий ґрунт або зрілий компост: ними підгортають основу куща, захищаючи кореневу шийку та місце щеплення.

Для багатьох троянд, які потребують додаткового захисту, практичним рішенням є каркас із дуг або іншої міцної конструкції, накритий агроволокном. Між пагонами та матеріалом бажано залишити повітряний простір.

Не варто щільно обмотувати кущ поліетиленовою плівкою без вентиляції. Під нею може накопичуватися конденсат, особливо під час відлиг, що підвищує ризик випрівання та розвитку хвороб.

Навесні троянди потрібно відкривати поступово, коли сильні морози відступають, а температура стає стабільнішою. Не варто відразу прибирати весь захист після перших теплих днів. Спочатку можна забезпечити провітрювання укриття, а потім поступово знімати матеріали, стежачи за прогнозом погоди.

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