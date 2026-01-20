ТСН у соціальних мережах

27
2 хв

Не чекайте весни: 7 багаторічних рослин, які можна саджати вже в січні

Січень підходить для посадки не всіх рослин, але для окремих багаторічників — це ідеальний час. Експерти пояснюють, які культури варто висаджувати вже зараз.

Автор публікації
Софія Бригадир
Півонії

Півонії / © Associated Press

Попри зимову погоду, садівники можуть почати сезон раніше — фахівці наголошують, що середина січня підходить для висаджування морозостійких та ранньоквітучих багаторічників. Ідеться передусім про рослини з голим корінням та ті, що добре переносять холод. Головна умова — садити лише тоді, коли ґрунт не мерзлий і не надмірно вологий.

Про це повідомило видання House Beautiful.

За словами Джуліана Палфраманда з Британських садових центрів, у цей час без проблем приживуться троянди з голим корінням, будлея, калина, а також трав’янисті види — герань чи рудбекія. Усі вони краще стартують навесні, якщо посадити їх до початку активного росту.

  • Морозники
    Чемериці, або зимові троянди, виділяються чашоподібними квітами у відтінках від фіолетового до слонової кістки. Вони зацвітають узимку й тримають квіт до весни, створюючи яскравий акцент на тлі зимового саду.

  • Цикламен
    Морозостійкі різновиди цикламена можна садити взимку за умови незамерзлого ґрунту. Рослина полюбляє півтінь і захист від сильних вітрів. Її рожеві, червоні чи білі квіти додають кольору в період, коли сад зазвичай виглядає тьмяним.

  • Галантус (пролісок)
    Одна з найперших весняних ознак. Продається краще в стані активного росту, а не сухими цибулинами. Білі дзвоникоподібні квіти з’являються вже у січні–лютому, часто пробиваючись просто крізь сніг.

  • Герані
    Морозостійкі герані висаджують просто в ґрунт, якщо він м’який і не мокрий. Якщо ж можливі заморозки, насіння варто пророщувати в приміщенні, а вже навесні переносити в підвісні кошики або клумби.

  • Ехінацея
    Ця витривала культура підходить для посадки під час зимового потепління. Насіння висівають у горщики на сонячному місці, а рослини з розсадників — висаджують у землю, коли вона не мерзла й не перезволожена, щоб коріння встигло прижитися.

  • Будлея
    Кущ метелика — невибагливий і рясноквітучий. Для посадки потрібно викопати яму, заповнити її сумішшю ґрунту й компосту та рясно полити. Перший рік рослину регулярно зволожують, доки вона повністю не вкоріниться.

  • Півонії
    Січень — слушний час для висаджування півоній із голим корінням, щоб коренева система встигла розвинутися до весни. Горшкові рослини висаджують у будь-який час, але роблять це лише тоді, коли земля не замерзла і не надто мокра. Перші квіти зазвичай з’являються наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які рослини мають бути на кухонному підвіконні, щоб було не лише гарно, а й корисно та смачно.

