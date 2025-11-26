Подарунки які приносять невдачу / © unsplash.com

Вважається, що вони можуть приносити негативну енергію та неприємності у життя того, хто їх отримує.

Гострі предмети

Ножиці, ножі та інші гострі речі ніби притягують негативну енергію. Такі предмети можна купувати для себе, але дарувати іншим не рекомендується.

Дзеркала

Дзеркала вважаються магічними предметами, тож їх краще не дарувати. Народні повір’я говорять, що подароване дзеркало здатне принести біду у життя отримувача.

Медичні прилади

Не варто купувати або приймати в подарунок медичні прилади, масажери чи домашні терапевтичні пристрої. Вважається, що вони можуть погіршувати здоров’я.

Посуд

Якщо хочете подарувати каструлю чи кружки, покладіть у кожен предмет монету. Порожня посуда нібито приносить бідність.

Годинники

Китайські мудреці вірять: отримати годинник у подарунок — означає початок відліку часу до смерті. Також вважається, що годинник може призвести до розриву відносин чи відчуження.

Гаманець

Як і посуд, гаманець не дарують порожнім. Порожній гаманець нібито приваблює бідність або втрату грошей та цінностей.

Перли

Вважається, що подарований перли приносить хвороби та фінансові втрати. Перли символізують сльози сиріт і вдов, звідси й повір’я про небажаність дарування.

Шарфи та хустки

Такі подарунки нібито притягують неприємності та проблемних людей у життя того, хто їх отримав.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.