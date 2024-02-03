Не даруйте їх, бо залишитеся без пари: шість найгірших подарунків на День святого Валентина

Вже зовсім скоро День закоханих і так хочеться приємно здивувати свою другу половинку. В жодному разі не даруйте такі подарунки, щоб не опинитися в неприємній ситуації.

Щоб не затьмарити романтичний день, варто залишити деякі подарунки на полицях магазинів. І головне, про що потрібно пам'ятати — важлива увага, а не вартість презенту.

Гроші (якщо вас про них не просили)

Гроші на подарунок можуть бути сприйняті як ознака неуважності до побажань та інтересів партнера. Вони навіть створюють таке враження, наче ви навіть не спробували дізнатися, що могло б порадувати вашу другу половинку. Хоча інколи гроші і можуть бути універсальним подарунком, але це зовсім не так в романтичному контексті. А День святого Валентина все-таки свято кохання.

Побутова техніка та речі для дому

Часто такі подарунки сприймаються як натяк на необхідність прибирати чи господарювати в оселі, займатися домашніми обов'язками. А в такий романтичний день це може викликати негативні емоції. Спробуйте подумати, чого б бажала ваша друга половинка. Не варто в черговий раз обговорювати побутові аспекти життя, навіть якщо ви вже давно одружені.

Подарункова карта

Хоча вони можуть видатися досить практичним рішенням, але для Дня закоханих зовсім не підходять. Насправді вони наче говорять про те, що ви не вмієте або навіть не хочете витратити час на те, щоб обрати щось індивідуальне. Якщо ви спробуєте виразити свої почуття таким подарунком, то після 14 лютого точно залишитесь без пари.

Що не варто дарувати на День святого Валентина / Фото: Unsplash

Товари для ванної кімнати і засоби гігієни

Такий подарунок можна інтерпретувати як натяк на проблеми із зовнішнім виглядом чи гігієною, а тому для романтичного свята вони зовсім не підходять. Якщо ви не хочете образити свою другу половинку або створити некомфортну атмосферу під час святкування, краще подумати про щось інше.

Подарунок, який більше підходить вам, а не другій половинці

Такий презент покаже, що ви думаєте лише про власні інтереси і зовсім не цікавитесь бажаннями партнера. А це може викликати неприємні відчуття і навіть привести до закінчення ваших відносин. Адже ключовим фактором в будь-якому разі залишається зацікавленність в інтересах другої половинки.

Фітнес-обладнання чи підлогові ваги

Такі подарунки можуть вказувати на те, що ви критикуєте здоров'я чи зовнішність свого партнера. Тому не потрібно навіть дивитися в бік тих речей, які можуть якось образити вашу другу половинку. Нічого хорошого з цього точно не вийде.

Варто пам'ятати, що подарунок на День святого Валентина повинен бути не лише цікавим, але й доречним. Тому варто заздалегідь подумати, що здивує та порадує кохану людину.

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