Не даруйте їх коханим: квіти, які суворо заборонені на 14 лютого

Які квіти заборонено дарувати квіти на День святого Валентина / © pexels.com

Навіть найдорожчий букет може стати причиною непорозуміння, якщо він «передає холод». Психологи та флористи радять дотримуватися певних табу у виборі квітів на свято всіх закоханих.

Квіти, які краще не дарувати на 14 лютого

Жовті троянди — у нашій культурі вони традиційно асоціюються з розлукою, зрадою або ревнощами. Хоча в сучасній флористиці жовтий символізує радість, на День Валентина ризикувати не варто. У багатьох країнах жовті квіти сигналізують: «ми просто друзі».

Гвоздики (особливо темні) — темні гвоздики часто нагадують про офіційні події або навіть траур. Виняток — стильні сортові гвоздики в пастельних відтінках у дизайнерському букеті.

Нарциси — попри весняну ніжність, вони символізують егоїзм та самозакоханість. Даруючи їх коханій людині, ви ненароком натякаєте на зосередженість на собі.

Білі лілії — чудові на вигляд, але у багатьох культурах асоціюються зі смертю. До того ж сильний аромат може не сподобатися всім.

Кактуси та сукуленти — не найромантичніший вибір. Якщо ваша обрана не просила «милий кактус», краще обрати інший букет.

Чорні або дуже темні троянди — вони добре виглядають на готичних фотосесіях, але на романтичне свято — це натяк на драму або навіть розставання.

Штучні квіти — повне табу. Символізують «мертві» почуття та відсутність щирості. Навіть ідеально виконані, вони не підходять для романтичного подарунка.

Зав’ялі або «реанімовані» букети — свіжість має значення. В’янучі квіти сприймаються як згасання пристрасті. Якщо не встигли купити свіжі — краще оберіть коробку цукерок.

Парна кількість квітів — в Україні парні букети традиційно дарують на похорон. Навіть якщо ви не вірите у прикмети, отримувач може сприйняти це як поганий знак.

Що можна дарувати без ризику