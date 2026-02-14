- Дата публікації
-
Категорія
Різне
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 2 хв
Не даруйте їх коханим: квіти, які суворо заборонені на 14 лютого
День святого Валентина змушує навіть дорослих трохи нервувати. Адже вибір квітів — це не просто букет, а мова ваших почуттів. Один невдалий букет може зруйнувати романтичний настрій за секунди.
Навіть найдорожчий букет може стати причиною непорозуміння, якщо він «передає холод». Психологи та флористи радять дотримуватися певних табу у виборі квітів на свято всіх закоханих.
Квіти, які краще не дарувати на 14 лютого
Жовті троянди — у нашій культурі вони традиційно асоціюються з розлукою, зрадою або ревнощами. Хоча в сучасній флористиці жовтий символізує радість, на День Валентина ризикувати не варто. У багатьох країнах жовті квіти сигналізують: «ми просто друзі».
Гвоздики (особливо темні) — темні гвоздики часто нагадують про офіційні події або навіть траур. Виняток — стильні сортові гвоздики в пастельних відтінках у дизайнерському букеті.
Нарциси — попри весняну ніжність, вони символізують егоїзм та самозакоханість. Даруючи їх коханій людині, ви ненароком натякаєте на зосередженість на собі.
Білі лілії — чудові на вигляд, але у багатьох культурах асоціюються зі смертю. До того ж сильний аромат може не сподобатися всім.
Кактуси та сукуленти — не найромантичніший вибір. Якщо ваша обрана не просила «милий кактус», краще обрати інший букет.
Чорні або дуже темні троянди — вони добре виглядають на готичних фотосесіях, але на романтичне свято — це натяк на драму або навіть розставання.
Штучні квіти — повне табу. Символізують «мертві» почуття та відсутність щирості. Навіть ідеально виконані, вони не підходять для романтичного подарунка.
Зав’ялі або «реанімовані» букети — свіжість має значення. В’янучі квіти сприймаються як згасання пристрасті. Якщо не встигли купити свіжі — краще оберіть коробку цукерок.
Парна кількість квітів — в Україні парні букети традиційно дарують на похорон. Навіть якщо ви не вірите у прикмети, отримувач може сприйняти це як поганий знак.
Що можна дарувати без ризику
Червоні або рожеві троянди — класика, що не старіє;
Червоні тюльпани — легко та ніжно;
Півонії або ранункулюси — ефект «вау» гарантовано;
Букети з нейтральними пастельними відтінками — безпечний та стильний варіант.