Не дайте хризантемам замерзнути: поради як уберегти квіти від холоду та подовжити їхнє цвітіння

Ранні заморозки можуть завдати шкоди хризантемам. Хоч вони осінні квіти, але сильного холоду вони також бояться. Захист від морозів допоможе цим квітам далі цвісти навіть тоді, коли температура покращиться.

Існує кілька різних кроків, що допоможуть захистити хризантеми морозу, пише ресурс Martha Stewart.

Вибирайте холодостійкі сорти

Хризантеми можуть бути однорічними рослинами - вони не дуже морозостійкі, а також - багаторічними - і саме вони є більш морозостійкими. Обидва типи можуть переносити легкі заморозки, але сильніші морози чи заморозки – це вже інша історія.

“Якщо їх залишити на вулиці під час сильних морозів, квіти можуть почати коричневіти та недовго цвісти”, - каже експертка з садівництва Лаура Айріш-Хенсон.

Квіти багаторічної хризантеми хоч і загинуть від заморозків, але сама рослина виживе та знову зацвіте. Однак однорічні рослини навряд чи виживуть.

Як врятувати хризантеми від морозів

Якщо ваші хризантеми ростуть у контейнерах, то тимчасово уникнути заморозків дуже просто. Горщики можна поставити до захищеного приміщення. Наприклад, до гаражу чи будинку.

Якщо ж квіти ростуть на клумбі, їх потрібно вкрити. Візьміть великі картонні коробки, переверніть їх догори дном покладіть їх на кущі на ніч і зніміть вранці. Простирадла або легкі ковдри також можуть служити швидким захистом.

Фахівці радять уникати пластикової плівки, оскільки вона може спричинити інші проблеми. Рослина швидше втрачатимуть дорогоцінну вологу, а їм потрібно дихати, щоб залишатися живими.

Як захистити хризантеми взимку

Садівники радять нанести товстий шар мульчі навколо основи для додаткової ізоляції, а потім почекайте з обрізанням до весни.

Інший варіант - пересадіть квіти у контейнер, який можна помістити до теплого місця на зиму, а потім повернути їх у ґрунт навесні.

