Не дайте сливам пропасти: топ-3 прості рецепти, як їх заготувати на зиму смачно

Як заготувати сливи на зиму / © www.freepik.com/free-photo

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Сезон слив — чудова нагода запастися домашніми заготовками на холодну пору. Соковиті плоди можна перетворити не лише на традиційне варення, а й на ароматний компот або пікантну закуску до м’яса.

У матеріалі ТСН.ua зібрали три нескладні рецепти, які допоможуть зберегти врожай слив на зиму.

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Сливове варення на зиму

Це класичний варіант, який точно не залежиться у коморі. Ароматне варення можна подавати до млинців, сирників і тостів, а також використовувати як начинку для пирогів, рулетів чи іншої домашньої випічки.

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Для приготування краще брати добре стиглі сливи, з яких легко видаляється кісточка.

Інгредієнти

1 кг слив без кісточок;

700–800 г цукру;

100 мл води;

лимонна кислота — на кінчику ножа.

Як приготувати варення

Сливи ретельно промийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Великі плоди за бажанням можна нарізати на кілька частин. У каструлю налийте воду, всипте цукор і поставте на невеликий вогонь. Помішуйте, поки кристали повністю не розчиняться. Після цього додайте підготовлені фрукти. Доведіть суміш до кипіння і варіть приблизно 15–20 хвилин на невеликому вогні. Час від часу перемішуйте масу, щоб вона не пригоріла. Якщо хочете отримати густіше варення, після першого проварювання залиште його охолонути, а потім повторно доведіть до кипіння. Для однорідної консистенції сливову масу можна перебити блендером або протерти через сито. Наприкінці додайте трохи лимонної кислоти — вона допоможе збалансувати солодкість. Готове варення гарячим розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Залиште до повного охолодження, після чого перенесіть у прохолодне місце.

Сливовий компот на зиму

Якщо не хочеться довго стояти біля плити, приготуйте компот. Він виходить ароматним, насиченим і чудово смакує охолодженим. Для цього рецепта краще використовувати щільні сливи, які не розвалюються після заливання гарячим сиропом.

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Інгредієнти на 3-літрову банку

500–700 г слив;

250–300 г цукру;

вода.

Кількість фруктів можна змінювати залежно від бажаної насиченості напою.

Як приготувати компот

Спочатку переберіть сливи та видаліть плодоніжки. Ретельно промийте плоди. Якщо на них є пошкоджені ділянки, їх потрібно зрізати. Стерилізовану трилітрову банку заповніть сливами приблизно на третину. Окремо закип’ятіть воду та обережно залийте нею фрукти. Накрийте банку стерилізованою кришкою і залиште приблизно на 15–20 хвилин. Після цього злийте воду назад у каструлю. Додайте цукор, перемішайте та доведіть сироп до кипіння. Гарячою рідиною повторно залийте сливи до самого верху банки. Одразу закрутіть кришку, переверніть ємність догори дном і залиште охолоджуватися.

За бажанням до компоту можна додати корицю, ваніль, кілька ягід або часточки яблука. Це зробить смак напою ще цікавішим.

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Мариновані сливи на зиму

Любителям незвичайних домашніх заготовок варто спробувати мариновані сливи. Вони мають оригінальний кисло-солодкий смак і можуть стати чудовим доповненням до м’ясних страв, птиці, сирної тарілки або святкових закусок.

Для такого рецепта вибирайте тверді плоди, які добре тримають форму.

Інгредієнти

1,5 кг твердих слив;

300 мл води;

170 г цукру;

2 ч. л. солі;

80 мл оцту;

4 лаврові листки;

6 бутонів гвоздики;

6 горошин духмяного перцю;

4 горошини чорного перцю.

Як замаринувати сливи

Промийте плоди та видаліть плодоніжки. Щоб маринад краще просочив сливи, кожну можна кілька разів проколоти дерев’яною шпажкою. На дно стерилізованих банок покладіть лавровий лист, гвоздику та перець. Зверху щільно викладіть сливи. Закип’ятіть воду та залийте нею фрукти. Накрийте банки кришками і залиште приблизно на 15 хвилин. Після цього обережно злийте рідину в каструлю. Додайте цукор і сіль, перемішайте та доведіть до кипіння. Коли маринад закипить, влийте оцет і зніміть каструлю з вогню. Гарячою сумішшю залийте сливи в банках. Одразу герметично закрутіть кришки, переверніть ємності догори дном і залиште до повного охолодження.

Мариновані сливи можна подавати як самостійну закуску або використовувати для приготування салатів та інших страв.

Які сливи краще брати для заготовок

Вибір плодів залежить від того, що саме ви плануєте приготувати.

Для варення чудово підходять м’які, соковиті та добре стиглі сливи. Вони швидко розварюються і дають багато соку, тому десерт виходить насиченим та ароматним.

Для компоту краще використовувати середньо стиглі плоди. Вони повинні бути достатньо щільними, щоб після термічної обробки не перетворитися на пюре.

Маринувати варто тверді сливи з щільною м’якоттю. Саме такі фрукти зберігають форму та набувають приємного кисло-солодкого смаку після настоювання.

Перед консервацією обов’язково переберіть урожай. Плоди з пліснявою, гниллю або значними пошкодженнями не варто використовувати для зимових заготовок.

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