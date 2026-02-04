Не дайте трубам лопнути цієї зими: п’ять дієвих методів, які реально працюють

Захист труб від замерзання: як їх врятувати взимку / © Фото з відкритих джерел

Морозна зима 2026 року застала багатьох українців зненацька. Найслабше місце будь-якого дому в такі дні — водопровідні труби. Замерзаючи, вода перетворюється на лід, розширюється і буквально розриває труби, а це загрожує нічними «фонтанами» у квартирі та великими витратами на ремонт. Щоб уникнути цього, достатньо трохи передбачливості.

Насамперед, приділіть увагу трубам під мийкою. За закритими дверцятами шаф температура часто падає, бо туди не проникає тепле повітря з кімнати. Просте рішення — залишати дверцята відчиненими на ніч або під час сильних морозів. Тепло вільно циркулює, і труби залишаються в безпеці.

По-друге, стежте, щоб температура в кімнатах не опускалася нижче 13 градусів. Стабільне тепло — найнадійніший щит проти аварій.

Ще одна важлива порада — вода має постійно рухатися. Коли на вулиці морози посилюються, відкрийте кран, щоб вода текла ледь помітною цівкою. Навіть мінімальний рух рідини запобігає утворенню крижаних пробок. Особливо це актуально, якщо ви плануєте на кілька днів залишити дім без нагляду. І в жодному разі не вимикайте опалення повністю — мінімальний рівень тепла врятує систему від розриву.

Не забувайте про холодні зони — підвали, горища, гаражі. Труби тут потребують додаткового утеплення. Ізоляція з пінополістиролу або спіненого поліетилену коштує копійки порівняно з ціною нових труб та послуг сантехніка. Вона легко вдягається і зберігає тепло навіть у сильні морози.

Дотримуючись цих простих порад, ви переживете зиму без неприємних сюрпризів і зайвих витрат.