Цвіль у пральній машині / © pexels.com

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Навіть щойно випраний одяг може мати неприємний запах, якщо всередині пральної машини з’явилася цвіль. Особливо актуальною ця проблема стає взимку, коли через недостатнє провітрювання в оселях накопичується волога. Втім, фахівці розповіли про простий спосіб захистити техніку, який потребує лише кількох секунд.

Про це повідомляє Express із посиланням на сантехнічну компанію Terry’s Plumbing.

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Причиною появи цвілі часто стає вода, яка залишається всередині пральної машини після завершення циклу. Вона накопичується не лише в барабані, а й у гумових ущільнювачах та контейнері для мийних засобів.

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У поєднанні з недостатньою вентиляцією це створює сприятливе середовище для розмноження цвілі. Згодом вона може впливати на роботу техніки, а її спори — потрапляти на білизну та спричиняти неприємний запах.

Як захистити пральну машину від цвілі взимку

За словами фахівців Terry’s Plumbing, найпростіший спосіб уникнути накопичення вологи — забезпечити доступ повітря всередину пральної машини.

Для цього достатньо після завершення прання одразу дістати речі, а дверцята залишити відчиненими. Також експерти радять не закривати відсік для мийного засобу, щоб залишки води могли випаровуватися.

Завдяки циркуляції повітря барабан та інші вологі ділянки швидше висихатимуть. Це допоможе запобігти появі цвілі, яка зазвичай розвивається в темних і сирих місцях.

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Уся процедура займає менш ніж 10 секунд. Водночас дверцята та контейнер для порошку рекомендують тримати відкритими якомога довше.

Як очистити пральну машину, якщо цвіль уже з’явилася

Якщо запобігти утворенню цвілі не вдалося, у Terry’s Plumbing радять скористатися білим оцтом або спеціальним засобом проти цвілі.

Зокрема, фахівці пропонують налити 120 мл білого оцту в порожній барабан і ввімкнути звичайний цикл прання, встановивши найвищу температуру.

Наступний етап — очищення місць, де найчастіше затримується волога. Для цього гумовий ущільнювач дверцят і відсік для мийного засобу рекомендують обробити засобом проти цвілі.

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Нагадаємо, узимку на вікнах часто з’являється конденсат, який за певних умов може призвести до утворення плісняви. Експерти пояснили, чому скло запотіває та які прості дії допоможуть зменшити накопичення вологи.

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