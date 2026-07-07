Не дієта: люди, які доживають до 100 років, мають одну спільну рису

Довголіття

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Правильне харчування, фізична активність і міцні соціальні зв'язки традиційно вважаються основою здорового старіння. Однак нове дослідження італійських учених свідчить, що не менш важливу роль може відігравати тип особистості.

Результати роботи опубліковані в журналі International Journal of Applied Positive Psychology, повідомляє ScienceAlert.

Яку рису характеру пов'язують із довголіттям

Дослідники з Університету Кальярі вивчили мешканців Сардинії — одного з так званих «блакитних зон» світу, де незвично багато людей доживають до 100 років і більше.

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У дослідженні взяли участь 125 осіб віком від 71 до 101 року. Із них 55 проживали в «блакитній зоні», а ще 70 — у сусідньому регіоні зі схожими соціальними, економічними умовами та однаковим доступом до медичної допомоги.

Учасники проходили психологічні тести, опитування та інтерв'ю. Вчені оцінювали їхній фізичний і психічний стан, спосіб життя, захоплення, а також п'ять основних рис особистості: відкритість до нового досвіду, сумлінність, екстраверсію, доброзичливість і нейротизм.

Найпомітнішою відмінністю виявилася відкритість до нового досвіду.

Люди, які жили в «блакитній зоні», значно частіше демонстрували цікавість, бажання навчатися, відкритість до нових ідей і готовність пробувати нові види діяльності.

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Не лише характер, а й спосіб життя

Також мешканці Сардинії мали кращі навички подолання стресу, вищий рівень емоційної компетентності та частіше займалися інтелектуально або фізично активними хобі.

Якщо розглядати всіх учасників дослідження разом, незалежно від місця проживання, вчені виявили ще кілька закономірностей:

люди з високою відкритістю до нового частіше повідомляли про психологічне благополуччя та більше часу приділяли захопленням;

учасники з високою сумлінністю були більш задоволені життям і краще справлялися зі стресовими ситуаціями;

натомість високий рівень нейротизму був пов'язаний із нижчою якістю життя.

Чи означає це, що характер гарантує довголіття

Автори роботи наголошують, що особистість не є прямою причиною довгого життя. Водночас певні риси характеру можуть впливати на щоденні звички.

На думку дослідників, люди, які залишаються допитливими та відкритими до нового, частіше підтримують соціальні контакти, навчаються, знаходять нові захоплення, більше рухаються й ведуть активний спосіб життя. Саме ці звички, ймовірно, і сприяють здоровому старінню.

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Водночас науковці підкреслюють, що дослідження було спостережним і охопило відносно невелику кількість людей, тому не доводить причинно-наслідкового зв'язку. Для підтвердження результатів необхідні додаткові дослідження.

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