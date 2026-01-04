- Дата публікації
Не для каструль і не для сковорідок: для чого насправді потрібен ящик під духовкою
Прихований відсік у плиті має зовсім інше призначення: як правильно ним користуватися, щоб не зіпсувати техніку та їжу.
У багатьох господинь ящик під духовкою давно перетворився на місце для зберігання каструль, сковорідок і кришок. Та мало хто замислюється, що в кухонних плитах цей відсік створювали зовсім не як додаткову шафку. Насправді неправильне використання ящика може не лише зіпсувати посуд, а й нашкодити самій техніці.
Яке справжнє призначення ящика під духовкою: це неодмінно вас здивує
У газових та електричних плитах ящик під духовкою виконує функцію підігріву готових страв. Усередині підтримується стабільне помірне тепло, яке дозволяє:
зберігати їжу теплою перед подачею;
не пересушувати страви;
подавати кілька страв по черзі, не хвилюючись, що вони охолонуть.
Саме тому цей відсік часто називають «warming drawer» — тепловий ящик. Він особливо зручний під час свят або приготування великої кількості їжі.
Чому небезпечно зберігати там посуд і речі
Використання ящика не за призначенням може спричинити низку проблем.
Перегрів плити — посуд блокує циркуляцію тепла.
Псування кухонного начиння — метал темніє, антипригарне покриття відшаровується, пластикові або дерев’яні ручки тріскаються.
Поява запахів і нагару — у теплому середовищі жир швидше пригорає.
Пожежна небезпека — особливо якщо зберігати серветки, пакети або речі із залишками жиру.
Навіть міцний чавун при постійному нагріванні може з часом деформуватися.
Додаткові факти, про які майже ніхто не знає
У старих моделях плит ящик часто використовувався для вентиляції або розміщення технічних елементів, тому його взагалі не можна було експлуатувати.
У деяких сучасних духовках температура в ящику може досягати 60–80 °C.
Виробники не радять зберігати там навіть жаростійкий посуд без їжі.
Саме тому універсального призначення для цього відсіку не існує — усе залежить від конкретної моделі.
Як правильно користуватися ящиком під духовкою
Щоб не нашкодити плиті та подовжити термін її служби:
уважно ознайомтеся з інструкцією виробника;
використовуйте ящик лише для підтримання тепла страв, якщо така функція передбачена;
не зберігайте там посуд, серветки та сторонні предмети;
якщо функція не вказана — краще залишати ящик порожнім.