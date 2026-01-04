Не для каструль і не для сковорідок: для чого насправді потрібен ящик під духовкою

Навіщо треба ящик під духовкою

У багатьох господинь ящик під духовкою давно перетворився на місце для зберігання каструль, сковорідок і кришок. Та мало хто замислюється, що в кухонних плитах цей відсік створювали зовсім не як додаткову шафку. Насправді неправильне використання ящика може не лише зіпсувати посуд, а й нашкодити самій техніці.

Яке справжнє призначення ящика під духовкою: це неодмінно вас здивує

У газових та електричних плитах ящик під духовкою виконує функцію підігріву готових страв. Усередині підтримується стабільне помірне тепло, яке дозволяє:

зберігати їжу теплою перед подачею;

не пересушувати страви;

подавати кілька страв по черзі, не хвилюючись, що вони охолонуть.

Саме тому цей відсік часто називають «warming drawer» — тепловий ящик. Він особливо зручний під час свят або приготування великої кількості їжі.

Чому небезпечно зберігати там посуд і речі

Використання ящика не за призначенням може спричинити низку проблем.

Перегрів плити — посуд блокує циркуляцію тепла. Псування кухонного начиння — метал темніє, антипригарне покриття відшаровується, пластикові або дерев’яні ручки тріскаються. Поява запахів і нагару — у теплому середовищі жир швидше пригорає. Пожежна небезпека — особливо якщо зберігати серветки, пакети або речі із залишками жиру. Навіть міцний чавун при постійному нагріванні може з часом деформуватися.

Додаткові факти, про які майже ніхто не знає

У старих моделях плит ящик часто використовувався для вентиляції або розміщення технічних елементів, тому його взагалі не можна було експлуатувати.

У деяких сучасних духовках температура в ящику може досягати 60–80 °C.

Виробники не радять зберігати там навіть жаростійкий посуд без їжі.

Саме тому універсального призначення для цього відсіку не існує — усе залежить від конкретної моделі.

Як правильно користуватися ящиком під духовкою

Щоб не нашкодити плиті та подовжити термін її служби: