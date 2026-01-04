ТСН у соціальних мережах

Не для каструль і не для сковорідок: для чого насправді потрібен ящик під духовкою

Прихований відсік у плиті має зовсім інше призначення: як правильно ним користуватися, щоб не зіпсувати техніку та їжу.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Навіщо треба ящик під духовкою

У багатьох господинь ящик під духовкою давно перетворився на місце для зберігання каструль, сковорідок і кришок. Та мало хто замислюється, що в кухонних плитах цей відсік створювали зовсім не як додаткову шафку. Насправді неправильне використання ящика може не лише зіпсувати посуд, а й нашкодити самій техніці.

Яке справжнє призначення ящика під духовкою: це неодмінно вас здивує

У газових та електричних плитах ящик під духовкою виконує функцію підігріву готових страв. Усередині підтримується стабільне помірне тепло, яке дозволяє:

  • зберігати їжу теплою перед подачею;

  • не пересушувати страви;

  • подавати кілька страв по черзі, не хвилюючись, що вони охолонуть.

Саме тому цей відсік часто називають «warming drawer» — тепловий ящик. Він особливо зручний під час свят або приготування великої кількості їжі.

Чому небезпечно зберігати там посуд і речі

Використання ящика не за призначенням може спричинити низку проблем.

  1. Перегрів плити — посуд блокує циркуляцію тепла.

  2. Псування кухонного начиння — метал темніє, антипригарне покриття відшаровується, пластикові або дерев’яні ручки тріскаються.

  3. Поява запахів і нагару — у теплому середовищі жир швидше пригорає.

  4. Пожежна небезпека — особливо якщо зберігати серветки, пакети або речі із залишками жиру.

  5. Навіть міцний чавун при постійному нагріванні може з часом деформуватися.

Додаткові факти, про які майже ніхто не знає

  • У старих моделях плит ящик часто використовувався для вентиляції або розміщення технічних елементів, тому його взагалі не можна було експлуатувати.

  • У деяких сучасних духовках температура в ящику може досягати 60–80 °C.

  • Виробники не радять зберігати там навіть жаростійкий посуд без їжі.

  • Саме тому універсального призначення для цього відсіку не існує — усе залежить від конкретної моделі.

Як правильно користуватися ящиком під духовкою

Щоб не нашкодити плиті та подовжити термін її служби:

  • уважно ознайомтеся з інструкцією виробника;

  • використовуйте ящик лише для підтримання тепла страв, якщо така функція передбачена;

  • не зберігайте там посуд, серветки та сторонні предмети;

  • якщо функція не вказана — краще залишати ящик порожнім.

