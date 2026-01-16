Не для квартири: 7 популярних рослин, які експерти не радять вирощувати вдома

Папороть / © Pexels

Експерти з кімнатного садівництва назвали популярні рослини, які можуть створювати більше проблем, ніж задоволення. Частина з них вимагає умов, які майже неможливо забезпечити у звичайній квартирі, інші — становлять ризик для алергіків чи домашніх тварин.

Про це повідомило видання martha stewart.

Які саме рослини краще оминати

Кротон

Кротон вражає барвистим листям, однак підтримувати його в гарному стані в приміщенні дуже складно. Він потребує стабільно сильного освітлення та постійної вологості ґрунту. Взимку рослина часто страждає від сухого повітря, що сприяє появі павутинного кліща, а навіть короткочасне пересихання призводить до опадання нижніх листків. Експерти радять вирощувати кротони на вулиці в теплу пору року або в регіонах із м’яким кліматом.

Пальми

Пальми створюють відчуття тропіків, та водночас часто стають магнітом для шкідників у приміщеннях. Для нормального росту їм потрібні висока вологість та яскраве світло. У квартирних умовах такі умови забезпечити важко. Навіть більш стійкі види, як хамедорея елеганс, потребують значно ретельнішого догляду, ніж більшість кімнатних рослин.

Фікус лірата

Попри статус стильної рослини для інтер’єру, фікус лірата відрізняється вкрай складним характером. За словами Саманти Адлер, це одна з найкапризніших рослин: вона не переносить перестановок, різкі зміни умов і потребує стабільного освітлення та регулярного поливу. Початківцям із нею особливо важко.

Райський птах

Тропічна рослина з великим листям виглядає вражаюче, однак у квартирі їй часто бракує світла й простору. Для нормального розвитку «райському птаху» потрібне дуже яскраве освітлення та стабільні умови. Навіть при правильному догляді рослина практично не цвіте в приміщенні.

Папороть

Папороті створюють атмосферу лісу, але деякі їхні види активно виділяють спори, що може погіршувати якість повітря в приміщенні. До таких належать деревні та жіночі папороті. Фахівці радять обирати види з низьким спороутворенням, наприклад папороть «пташине гніздо Austral Gem», «кроляча лапка» або «кенгурова лапа».

Хижі рослини

Венерина мухоловка та глечик-рослина не пристосовані до постійних кімнатних умов. У природі вони ростуть на болотах, отримують багато сонця та проходять холодний зимовий період спокою. Відтворити такі умови у квартирі майже неможливо. Експерти жартома додають: якщо ви не плануєте зберігати рослину в холодильнику взимку, краще висаджувати її надворі.

Подарункові рослини

Хризантеми, азалії, мінітроянди чи гортензії часто продають як кімнатні, однак вони не створені для тривалого життя у приміщенні. Ці рослини потребують холодного періоду спокою та природних умов саду. Якщо вдасться зберегти їх до теплої пори, надворі вони почуватимуться значно краще.

