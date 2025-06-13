Не добрива, а справжня "чарівна паличка": після довготривалих дощів обов'язково обробіть цим помідори від фітофтори

Чим обробити помідори після злив / © Pixabay

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Помідори, звісно, вибаглива культура, яка полюбляє багато сонячного світла і ненавидить дощі. Часто після тривалих злив на томатах з’являється фітофтора: листя та плоди коричневіють, стають непридатними для споживання. Однак, існує кілька ефективних методів, які забезпечують культурі захист від фітофторозу.

Часниковий розчин

Ретельно подрібніть в склянку часник, додайте його у відро з водою. Настоюйте протягом 10-12 годин, а потім процідіть, додайте у розчин ще 2 г марганцівки. Обприскайте розчином кущі помідорів. Він допомагає вбити спори всіх грибкових хвороб, зокрема, й фітофтори.

Сольовий розчин

Це найпростіше добриво від фітофторозу. Потрібно розчинити склянку солі у відрі холодної води. Просто покропіть цим помідори після дощу. Розчин утворює на листях культури захисну плівку, яка не дає бактеріям і грибках проникнути всередину.

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Розчин з попелом

Розведіть у відрі води склянку попелу, дайте розчину настоятися, а потім процідіть через сито. Додайте ще 30 г господарського мила, полийте кущі так, щоб обробити все листя.

Розчин з молоком і йодом

Візьміть 10 л води (відро) і розведіть у ній 20 крапель йоду та 1 л молока. Одразу після дощу обробіть цим розчином помідори. Він не лише захистить культуру від грибка, а й пришвидшить дозрівання плодів.

Розчин з грибом-трутовиком

В 1 л окропу розведіть 100 г сухого гриба-трутовика, настоюйте протягом доби, відфільтруйте через сито. Обробіть цим розчином рослини після зливи. Він чудово захищає від фітофторозу і інших грибкових захворювань.