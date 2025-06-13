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Не добрива, а справжня "чарівна паличка": після довготривалих дощів обов'язково обробіть цим помідори від фітофтори
Кожен городник знає, наскільки важко отримати дійсно великий урожай помідорів. Найнебезпечнішою хворобою томатів вважається фітофтороз, який з’являється після злив. Проте, експерти поділилися ефективним добривом, яким потрібно полити помідори після дощу.
Помідори, звісно, вибаглива культура, яка полюбляє багато сонячного світла і ненавидить дощі. Часто після тривалих злив на томатах з’являється фітофтора: листя та плоди коричневіють, стають непридатними для споживання. Однак, існує кілька ефективних методів, які забезпечують культурі захист від фітофторозу.
Часниковий розчин
Ретельно подрібніть в склянку часник, додайте його у відро з водою. Настоюйте протягом 10-12 годин, а потім процідіть, додайте у розчин ще 2 г марганцівки. Обприскайте розчином кущі помідорів. Він допомагає вбити спори всіх грибкових хвороб, зокрема, й фітофтори.
Сольовий розчин
Це найпростіше добриво від фітофторозу. Потрібно розчинити склянку солі у відрі холодної води. Просто покропіть цим помідори після дощу. Розчин утворює на листях культури захисну плівку, яка не дає бактеріям і грибках проникнути всередину.
Розчин з попелом
Розведіть у відрі води склянку попелу, дайте розчину настоятися, а потім процідіть через сито. Додайте ще 30 г господарського мила, полийте кущі так, щоб обробити все листя.
Розчин з молоком і йодом
Візьміть 10 л води (відро) і розведіть у ній 20 крапель йоду та 1 л молока. Одразу після дощу обробіть цим розчином помідори. Він не лише захистить культуру від грибка, а й пришвидшить дозрівання плодів.
Розчин з грибом-трутовиком
В 1 л окропу розведіть 100 г сухого гриба-трутовика, настоюйте протягом доби, відфільтруйте через сито. Обробіть цим розчином рослини після зливи. Він чудово захищає від фітофторозу і інших грибкових захворювань.