Не додавайте це до пральної машинки: популярні лайфгаки, які можуть нашкодити пральці

Що не можна додавати до пральної машинки, щоб її не зіпсувати

Бажання багатьох господинь поліпшити якість прання чи зекономити на спеціальних засобах для прання може призвести до ремонту пральної машини або навіть до необхідності купівлі нової.

Популярні сьогодні лайфгаки, як поліпшити прання за допомогою додавання сторонніх засобів та предметів, можуть бути небезпечними як для самої пральної машинки, так і речей, які ви перете.

Не додавайте в барабан пральної машинки не призначені для цього такі засоби як засіб для миття посуду, соду, сіль, оцет і ефірні олії. Майте на увазі, що різноманітні кульки з фольги, вологі серветки, губки для миття посуду господині поміщають до пральної машинки на свій страх і ризик - результат не передбачуваний

Насамперед не можна додавати до пральної машинки засоби для миття посуду, вони сильно піняться, що може призвести до збоїв у роботі пралки, її протікання та навіть ламання. Крім шкоди для пралки, такі засоби містять агресивні речовини та можуть пошкодити тканину і викликати алергічні реакції з боку шкіри.

Сіль додавати під час прання в пральній машинці також небезпечно, адже солона вода також створює занадто агресивне середовище для побутової техніки. Харчова сіль може призвести до окислення алюмінієвих деталей пральної машинки та її зносу. Для ручного прання сіль звичайно, можна використовувати, вона дійсно працює на вовняних виробах, на махрових рушниках, але у барабан пральної машини не сипте.

Багато хазяйок додають у відсік пральної машини соду, нібито для того, щоб пом'якшити жорстку воду. Сода допомагає посилити дію прального порошку, але може нашкодити пралці і може просто можете зіпсувати деякі речі. В першу чергу це стосується мембранних матеріалів. Категорично не допускається використати соду при пранні речей з шерсті і шовку, замші, велюру, синтетичних матеріалів.

Вкрай небезпечно додавати під час прання в пральну машину ефірні олії. Вони, звісно, забезпечать приємний запах, але повністю не вимиваються , залишаючись на внутрішніх деталях машини, баку і шлангах. У результаті техніка може вийти з ладу.

Оцет використовувати можна, але з обережністю, при дотриманні правильного дозування. Він пом'якшує воду і позбавляє накипу. Особливо потрібно бути обережним з оцтовою есенцією.

Для гарного прання цілком достатньо якісного прального порошку або спеціальних капсул. Всі інші засоби, лафгаки для прання можуть обернутися ламанням техніки.

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