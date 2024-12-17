Не дутиме з вікон навіть у найстрашнішу завірюху: 5 хвилин і одна дешева річ збережуть здоров'я

В зимовий період дуже важливо, щоб в оселі не було протягів, адже це впливає на появу конденсату і здоров'я всіх членів сім'ї. Що зробити, щоб пронизливий вітер не проникав в дім?

Часто під час встановлення пластикових вікон допускаються певні помилки, через які вдома взимку може бути холодно. Звичайно, щоб боротися з холодними протягами, не потрібно влаштовувати ремонт у будинку, можна використати менш радикальні способи утеплити оселю.

Швидко та без зайвих витрат можна утеплити вікна за допомогою звичайних теплострічок. Їх можна придбати у будь-якому будівельному магазині. Їхня вартість порівняно невелика, а на вікнах вони практично непомітні. При цьому термострічка здатна "законсервувати" тепло у приміщенні, а ще не дасть шуму з вулиці вам заважати.

Як можна використовувати термострічку в утепленні будинка? Потрібно виконати лише кілька простих кроків:

спочатку потрібно очистити місце, куди ви будете клеїти стрічку, прибрати весь бруд та пил, протерти знежирювачем, а потім витерти сухою ганчіркою;

коли поверхня очищена і суха, можна приклеювати стрічку, яку необхідно міцно притиснути. Під нею не повинно залишитися бульбашок повітря.

Навесні ви зможете запросто зняти термострічку, від неї не залишиться жодних слідів клею, а очистити вікна буде досить просто.

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