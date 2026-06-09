Не гній, не попіл, не селітра: чим підживлювати городину влітку, щоб гарно росла і рясно плодоносила

Чим підживлювати городину улітку / © www.freepik.com/free-photo

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Багато городників традиційно використовують гній, деревний попіл або селітру, вважаючи їх універсальними засобами для підвищення врожайності. Однак улітку потреби рослин суттєво змінюються. Якщо навесні культури потребують азоту для нарощування зеленої маси, то під час цвітіння та плодоношення головну роль починають відігравати калій і фосфор. Саме тому надмірне внесення азотних добрив у літній період може призвести до того, що рослини будуть активно нарощувати листя та пагони на шкоду формуванню плодів.

Чому калій такий важливий для врожаю

Калій відповідає за формування зав’язі, розвиток плодів, накопичення цукрів і покращення смакових якостей овочів. Крім того, він допомагає рослинам легше переносити спеку, нестачу вологи та перепади температур.

За дефіциту калію плоди ростуть дрібними, погано дозрівають, а врожайність помітно знижується.

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Одним із найефективніших літніх підживлень досвідчені городники вважають настій бананової шкірки. У ньому міститься значна кількість калію, магнію та інших корисних елементів, необхідних рослинам у період плодоношення.

Для приготування добрива потрібно:

шкірка від 3-4 бананів;

3 літри теплої води.

Шкірки заливають водою та настоюють протягом 2 днів у затіненому місці. Після цього розчин проціджують і використовують для поливу під корінь. Таке підживлення особливо добре впливає на томати, перець, баклажани, огірки та полуницю.

Які культури потребують підживлення влітку

У період активного формування плодів додаткового живлення найбільше потребують:

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томати;

огірки;

солодкий перець;

баклажани;

кабачки;

гарбузи;

полуниця та суниця.

Саме ці культури витрачають найбільше поживних речовин на формування врожаю.

Щоб підживлення принесло користь, необхідно дотримуватися кількох важливих правил:

вносити добрива лише у вологий ґрунт;

проводити підживлення рано вранці або ввечері;

не перевищувати рекомендовану концентрацію;

чергувати органічні та мінеральні підживлення;

враховувати потреби конкретної культури.

Надлишок поживних речовин може бути не менш шкідливим, ніж їх нестача.

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