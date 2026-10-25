Не гречка і не вівсянка: яку крупу лікарі рекомендують вживати для регулювання цукру в крові

Як регулювати рівень глюкози / © Freepik

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Для контролю рівня цукру в крові важливо не лише обмежувати солодощі, а й правильно обирати гарніри та каші. Один із вдалих варіантів — перлова крупа, яку отримують із ячменю. Вона містить клітковину, зокрема бета-глюкани, що допомагають уповільнювати засвоєння вуглеводів. За даними Diabetes Canada, дослідження цільнозернових продуктів, що містять бета-глюкани, виявляють позитивний вплив на показники глюкози та ліпідів у крові.

Чим перлова крупа корисна для контролю цукру

Перлова крупа багата на харчові волокна, які підтримують нормальну роботу травної системи та впливають на швидкість засвоєння вуглеводів. Особливу увагу дослідники приділяють бета-глюканам — розчинній клітковині, що міститься в ячмені та вівсі.

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Після їди рівень глюкози в крові природно підвищується. Проте склад страви, кількість вуглеводів і вміст клітковини впливають на те, наскільки швидко це відбувається. Цільні зерна ячменю можуть сприяти більш помірній глікемічній відповіді порівняно з деякими продуктами з рафінованого зерна.

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Ще одна перевага перловки — її ситність. Каша з достатньою кількістю клітковини допомагає довше не відчувати голоду, що може бути корисним для людей, які прагнуть контролювати вагу та дотримуватися збалансованого харчування.

Як правильно їсти перловку, щоб не провокувати різкі стрибки глюкози

Навіть корисна крупа містить вуглеводи, тому розмір порції має значення. Не варто вважати, що перловку можна їсти без обмежень або що вона сама по собі знижує цукор у крові.

Щоб зробити страву збалансованішою, поєднуйте перлову кашу з овочами та джерелом білка, наприклад, рибою, яйцем, курятиною або бобовими. Також краще вибирати цільну крупу, а не сильно оброблені продукти з доданим цукром.

Для приготування перловку можна попередньо замочити, а потім відварити до м’якості. Не обов’язково додавати багато масла, жирних соусів чи солі. Овочі, зелень і невелика кількість рослинної олії допоможуть зробити страву смачною та поживною.

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Які ще крупи підходять для збалансованого харчування

Перлова крупа — не єдиний варіант для людей, які стежать за рівнем глюкози. Американська діабетична асоціація рекомендує звертати увагу на цільнозернові продукти, зокрема ячмінь, булгур і коричневий рис. Важливі не лише назва крупи, а й ступінь її оброблення, порція та продукти, з якими її подають.

Водночас реакція на одну й ту саму страву може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму. Людям із діабетом варто враховувати рекомендації лікаря, загальну кількість вуглеводів у раціоні та результати вимірювання глюкози.

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