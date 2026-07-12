Не гречка, не перловка та не вівсянка: названо найкориснішу крупу, яка зміцнює серце й омолоджує

Яка найкорисніша крупа для серця / © pixabay.com

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Багато людей переконані, що найкориснішими крупами є гречка, вівсянка або перловка. Проте дієтологи дедалі частіше звертають увагу на кіноа — продукт, який завдяки своєму унікальному складу заслужив репутацію одного з найцінніших для здоров’я. Кіноа містить велику кількість білка, клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які допомагають підтримувати нормальну роботу серця, судин і всього організму.

Чому саме кіноа називають суперфудом

Кіноа відрізняється від більшості інших круп тим, що містить усі незамінні амінокислоти, необхідні організму. Завдяки цьому вона є чудовим джерелом повноцінного рослинного білка.

Крім того, у її складі є магній, калій, залізо, фосфор, цинк, вітаміни групи B та вітамін Е. Саме таке поєднання поживних речовин позитивно впливає на обмін речовин і загальне самопочуття.

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Як кіноа підтримує здоров’я серця і судин

Однією з головних переваг кіноа є високий вміст магнію та калію. Ці мінерали допомагають підтримувати нормальний серцевий ритм, сприяють здоровому артеріальному тиску та беруть участь у правильній роботі судин.

Водночас клітковина, якої в кіноа досить багато, допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину та покращує травлення. Це також позитивно впливає на здоров’я серцево-судинної системи.

Чому цю крупу пов’язують із молодістю

Кіноа багата на природні антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від впливу вільних радикалів. Саме ці сполуки вважаються однією з причин передчасного старіння організму.

Регулярне вживання продуктів, багатих на антиоксиданти, у складі збалансованого раціону може сприяти підтриманню здоров’я шкіри, нормальному виробленню колагену та захисту клітин від окисного стресу.

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Кому особливо варто звернути увагу на кіноа

Ця крупа добре підходить людям, які дотримуються здорового способу життя, займаються спортом або хочуть урізноманітнити своє меню. Завдяки поєднанню білка та клітковини кіноа надовго забезпечує відчуття ситості й допомагає уникати частих перекусів.

Також вона не містить глютену, тому може бути гарною альтернативою традиційним крупам для людей із непереносимістю цієї речовини.

Як правильно готувати кіноа

Перед приготуванням крупу бажано добре промити під проточною водою. Це допомагає прибрати природні сапоніни, які можуть надавати легкого гіркуватого присмаку.

Зазвичай кіноа варять у співвідношенні одна частина крупи до двох частин води приблизно 15 хвилин. Вона чудово поєднується з овочами, грибами, рибою, м’ясом, морепродуктами та свіжою зеленню. Також її додають у салати або використовують як основу для поживних сніданків.

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