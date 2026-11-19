Людина в госпісі / © Getty Images

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Люди, які наближаються до кінця життя, найчастіше шкодують про те, що присвятили надто багато часу роботі, пожертвувавши заради кар’єри спілкуванням із близькими та важливими моментами сімейного життя. Про це розповіла медсестра госпісу Бронні Вейр, яка роками працювала у сфері паліативної допомоги.

Її спостереження наводить британське видання Mirror.

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За словами медсестри, протягом багатьох років роботи з невиліковно хворими пацієнтами вона неодноразово спостерігала, як люди переосмислюють своє життя, стикаючись із неминучістю смерті. Вони проходять через різні емоційні стани — від заперечення та страху до гніву, каяття і зрештою прийняття.

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Водночас, як зазначила Вейр у своєму блозі, попри всі переживання, кожен її пацієнт зрештою знаходив внутрішній спокій перед смертю.

Робота замість сім’ї — головне джерело жалю

Медсестра звернула увагу на одну спільну закономірність, яка особливо часто повторювалася серед її пацієнтів-чоловіків. Багато з них шкодували, що більшу частину життя присвятили роботі, відкладаючи на потім час із дітьми та партнерами.

«Усі чоловіки, за якими я доглядала, глибоко шкодували, що провели так багато свого життя в безперервній робочій біганині», — написала Вейр.

За її словами, чоловіки часто усвідомлювали, що пропустили дитинство власних дітей і втратили можливість повноцінно насолоджуватися товариством своїх партнерок. Жінки також висловлювали подібний жаль, хоча серед представниць старшого покоління таких випадків було менше, оскільки вони рідше були основними годувальницями сім’ї.

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Як уникнути жалю наприкінці життя

На думку Вейр, люди нерідко переоцінюють значення високих доходів і професійних досягнень, не помічаючи, скільки особистого часу віддають заради них. Вона переконана, що свідоме спрощення способу життя може допомогти знайти більше часу для себе та близьких.

«Спрощуючи свій спосіб життя та роблячи свідомий вибір на цьому шляху, цілком можливо не потребувати такого високого доходу, як вам здається», — пояснила медсестра.

Вона також додала, що більше вільного часу робить людей щасливішими та відкриває перед ними нові можливості, які краще відповідають їхнім справжнім потребам.

Серед інших поширених жалів людей наприкінці життя фахівці з паліативної допомоги називають нездатність жити відповідно до власних переконань, придушення емоцій, втрату зв’язку з друзями та невміння дозволити собі бути щасливими.

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Однак саме надмірна зосередженість на роботі залишається одним із найвиразніших уроків, які Бронні Вейр винесла зі свого багаторічного досвіду догляду за людьми наприкінці їхнього життя.

Нагадаємо, у Кенії винесли вирок лідеру апокаліптичної секти Полу Маккензі. Суд визнав його винним у вбивстві 191 людини, зокрема 190 дітей, яких змушували голодувати до смерті.

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