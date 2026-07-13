Не яблука і не груші: лікарі назвали фрукт, який найкраще зміцнює кістки, серце та кишківник

Яка користь слив для здоров’я та молодості / © www.freepik.com/free-photo

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Сливи — один із найпопулярніших літніх фруктів, який цінують не лише за смак, а й за велику кількість корисних речовин. У їхньому складі містяться клітковина, антиоксиданти, калій, вітаміни С, К, А та вітаміни групи B. Саме тому лікарі й дієтологи рекомендують включати сливи до свого раціону. Найважливішою їхньою перевагою вважають здатність підтримувати здоров’я кишківника, адже саме від його роботи значною мірою залежить стан імунної системи, обмін речовин і навіть самопочуття.

Головна користь слив — підтримка здорового травлення

Фахівці наголошують, що сливи є одним із найкращих природних джерел клітковини. Вона допомагає підтримувати нормальну роботу кишківника, покращує травлення та сприяє регулярному випорожненню.

Крім клітковини, у плодах міститься сорбіт — природна речовина, яка м’яко стимулює роботу кишківника. Саме тому сливи часто рекомендують людям, які мають схильність до закрепів. Регулярне вживання цих фруктів допомагає підтримувати здорову мікрофлору та покращує засвоєння поживних речовин.

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Як сливи впливають на серце та судини

Сливи багаті на калій — мінерал, який необхідний для нормальної роботи серцевого м’яза. Він допомагає підтримувати водно-сольовий баланс організму та бере участь у регуляції артеріального тиску.

Також у складі плодів є поліфеноли — природні антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від окисного стресу. Саме він є одним із чинників передчасного старіння організму та розвитку серцево-судинних захворювань.

Чому сливи називають фруктом молодості

Антиоксиданти, які містяться у сливах, допомагають боротися з вільними радикалами, що пошкоджують клітини організму. Завдяки цьому шкіра довше залишається пружною, а процеси старіння можуть сповільнюватися.

Крім того, вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену, який відповідає за еластичність шкіри, міцність судин і здоров’я суглобів.

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Чим ще корисні сливи

Регулярне вживання слив може допомагати підтримувати здоров’я кісток. Деякі дослідження свідчать, що біологічно активні речовини у складі цих плодів позитивно впливають на стан кісткової тканини.

Також сливи містять невелику кількість калорій, добре насичують і можуть стати чудовим перекусом для людей, які дотримуються принципів здорового харчування.

Скільки слив можна їсти на день

Для більшості здорових людей оптимальною вважається порція приблизно 300 грамів свіжих слив на добу. Такої кількості достатньо, щоб отримати користь без надмірного навантаження на травну систему.

Людям із цукровим діабетом, синдромом подразненого кишківника або загостренням захворювань шлунково-кишкового тракту бажано узгодити кількість фруктів із лікарем.

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