Не ігноруйте це: що трапляється з котом, коли ви гладите його перед сном

Чому важливо гладити котів перед сном

Кіт потребує чутливості та стабільності. Вечірні ласки для нього — це не просто приємність, а знак споріднення з господарем. Коли ви гладите кота перед сном, він відчуває: він у безпеці, він частина сім’ї, ніч буде спокійною. Це знижує рівень кортизолу — гормону стресу — що особливо важливо для міських котів, які нервують через шум за вікном або довгу відсутність господаря.

Під час погладжування активуються спеціальні залози на щоках і біля основи хвоста. Кіт залишає свій запах на ваших руках, а ви — свій на його шерсті. Завдяки цьому обидва відчувають захищеність і близькість.

Чому це корисно для людини

Приємні тактильні відчуття — лише частина користі. Існує навіть термін «фелінотерапія», а вечір — ідеальний час для її застосування. Погладжування кота перемикає мозок із режиму аналізу проблем дня на режим спокою. У цей момент організм виробляє окситоцин — гормон ніжності та прив’язаності, який природно знижує стрес.

Не можна забувати і про муркотіння. Лише 5–10 хвилин перед сном допомагають коту розслабитися, а вам — заснути швидше та глибше.

Чому це не варто ігнорувати

Пропускаючи вечірню рутину, ви ризикуєте отримати нічні несподіванки: коти, які не отримали своєї порції уваги, можуть намагатися компенсувати дефіцит спілкування о третій годині ночі. Вечірні ласки — це не лише турбота про кота, а й інвестиція у ваш власний спокійний сон без стрибків по ковдрі.