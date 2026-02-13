ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
2 хв

Не ігноруйте це: що трапляється з котом, коли ви гладите його перед сном

Насправді за простим погладжуванням кота ховається ціла стратегія емоційного та фізичного добробуту, яка працює в обидва боки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому важливо гладити котів перед сном

Чому важливо гладити котів перед сном / © pexels.com

Кіт потребує чутливості та стабільності. Вечірні ласки для нього — це не просто приємність, а знак споріднення з господарем. Коли ви гладите кота перед сном, він відчуває: він у безпеці, він частина сім’ї, ніч буде спокійною. Це знижує рівень кортизолу — гормону стресу — що особливо важливо для міських котів, які нервують через шум за вікном або довгу відсутність господаря.

Під час погладжування активуються спеціальні залози на щоках і біля основи хвоста. Кіт залишає свій запах на ваших руках, а ви — свій на його шерсті. Завдяки цьому обидва відчувають захищеність і близькість.

Чому це корисно для людини

Приємні тактильні відчуття — лише частина користі. Існує навіть термін «фелінотерапія», а вечір — ідеальний час для її застосування. Погладжування кота перемикає мозок із режиму аналізу проблем дня на режим спокою. У цей момент організм виробляє окситоцин — гормон ніжності та прив’язаності, який природно знижує стрес.

Не можна забувати і про муркотіння. Лише 5–10 хвилин перед сном допомагають коту розслабитися, а вам — заснути швидше та глибше.

Чому це не варто ігнорувати

Пропускаючи вечірню рутину, ви ризикуєте отримати нічні несподіванки: коти, які не отримали своєї порції уваги, можуть намагатися компенсувати дефіцит спілкування о третій годині ночі. Вечірні ласки — це не лише турбота про кота, а й інвестиція у ваш власний спокійний сон без стрибків по ковдрі.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie