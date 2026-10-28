Не кажіть “хворіти грипом”: філологиня розповіла, як правильно українською і назвала поширені помилки

Мовознавиця розповіла про поширені помилки українців в повсякденному мовленні / © Freepik

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Українська мовознавиця розвіяла поширені міфи та помилки, які українці часто допускають у щоденному спілкуванні.

Експертка Оксана у відео на Facebook розібрала найскладніші випадки правопису та керування слів, які викликають найбільше суперечок.

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Зокрема, фахівчиня пояснила правильне вживання дієслова «хворіти». За її словами, у цьому разі завжди слід використовувати прийменник «на», тож правильно говорити: «хворіти на грип» чи «хворіти на ангіну».

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Окрему увагу мовознавиця приділила закінченням іменників у родовому відмінку множини. Зокрема, у питанні «огляду готелів» слід обирати форму «готелів», оскільки слово належить до чоловічого роду, для якого характерне закінчення «-ів», тоді як для жіночого властиве «-ей».

Також експертка нагадала про правильне відмінювання середнього роду на прикладі слова «пальто». Багато хто помилково не змінює його за відмінками, однак правильно казати у родовому відмінку «немає пальта». Це ж правило стосується й інших подібних слів, таких як «ситро», «віче», «вино» чи «ложе», які також підлягають відмінюванню.

Щодо граматичних форм власних назв, мовознавиця Оксана звернула увагу на правильне відмінювання прізвищ. Коли йдеться про пам’ятник, поставлений конкретній людині на її честь, у давальному відмінку слід відповідати на питання «кому?» — Шевченку, Лесі Українці чи Квітці-Основ’яненку, адже йдеться не про власне майно діяча, а про пам’ять про нього.

Насамкінець фахівчиня зачепила тему вживання дієслова «дивуватися» із займенниками. За її словами, у цьому випадку нормативними є одразу два варіанти, тому цілком правильно казати як «дивуватися із тебе», так і «дивуватися тобі».

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Зауважимо, в українській мові форми «мати» і «матір» є нормативними, а їхній вибір залежить від відмінка та значення в реченні. «Мати» — це називний відмінок, тоді як «матір» найчастіше вживають у знахідному, тому механічно замінювати одне слово іншим не можна.

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